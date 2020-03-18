Koronavirüsün sondajları da etkileyebileceğinden korkuluyor

Covit-19’un pandemi haline gelmesi, devletlerin dolaşıma ve personel istihdamına getirdiği kısıtlamalar ve petrol fiyatlarında yüzde 60’larda seyreden düşüş grafiğine rağmen şirketlerin, Kıbrıs’taki Münhasır Ekonomik Bölge’de (MEB) önümüzdeki aylar planlanan sondajlardan hiçbiri için iptal talebinde bulunmadığı bildirildi.

Politis haberi “Virüs Sondajları Tehdit Ediyor… Ancak 6 ve 10 Numaralı Parseller İçin Planlamalar Normal Şekilde… Lakkotripis ve ExxonMobil 10’uncu Parselde Temmuz’da Yapacağı Sondajın Ertelendiği Söylentilerini Yalanladı… Ancak Olağanüstü Durum Dünya Çapında Değişiklikler Getirebilir”

Gazete ExxonMobil de dâhil büyük enerji şirketlerinin bütçelerinde önemli kesintiye gittiklerini, yeni araştırma sondajlarında da kesinti yapma ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.

ExxonMobil’in bu yıl 10’uncu parselde yapmayı planladığı sondajı erteleme eğiliminde olduğu söylentilerini sorduğu Kıbrıslı Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, bakanlığına ExxonMobil’in ilgili sondajını erteleme kararı veya niyetine dair hiçbir bilgi ulaşmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre Lakkotripis bakanlığının, sondaj çalışmalarının başlaması programı çerçevesinde şirket yetkilileriyle temaslarının devam ettiğini söyledi. Güney ile sondaj hazırlıklarının son safhasına dair istişarelerde bulunmak üzere önümüzdeki günlerde ExxonMobil’in iki yetkilisinin .Kıbrıs’ın güneyine gitmesinin planlandığını anlattı. Lakkotripis, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in geçen Pazar günü açıkladığı, ülkeye hava yolu ile gelişlerle ilgili yeni kısıtlamalar açıklamasından sonra iki yetkilinin seyahatinin son anda iptal edildiğini söyledi.

Lakkotripis ExxonMobil’in güneydeki müdürlüğünün kendilerine, sondajların ertelenmesi niyeti veya kararı bulunmadığını, hazırlıkların normal şekilde devam ettiğini de söyledi. ExxonMobil’in Haziran ve Temmuz aylarında bölgede sondaj yapmak üzere Stena DrillMax isimli sondaj gemisiyle imzaladığı sözleşmeyi iptal ettiği söylentilerini de yalanladı.

Aynı gazete “Virüs İzin Verirse Kronos’taki Sondaj Normal Şekilde Yapılacak” başlıklı haberinde ise covit-19 ve finans durumunun ENI-TOTAL’in 6’ncı parseldeki “Kronos” hedefinde sondaj planını etkileyebileceğini yazdı.

Habere göre ENI-TOTAL konsorsiyumundan Kıbrıslı Rum Enerji Bakanlığı’na verilen bilgi “Kronos” hedefindeki sondajın rötarsız, Nisan ayında başlayacağı yönünde ancak covit 19 ile ilgili durum önümüzdeki hafta kötüleşirse, sondaj için gerekli personelin Ada’ya getirilmesi, personelin Kıbrıs’ın güneyindeki dolaşımı ve Limasol Limanı’ndaki destek birimlerinin sondaj gemisine hizmet vermesinde sorun çıkarsa ne olacağı bilinmiyor.

Filelefheros da Sondajların Etkilenmesinden Kaygı” başlıklı haberinde ExxonMobil ve ENI-TOTAL konsorsiyumunun 10’uncu ve 6’ncı parsellerdeki sondaj planlarında şu ana kadar bir değişiklik olmadığını ancak covit-19 için alınan önlemler nedeniyle görev alacak personelin Ada’ya gelişinin gecikebileceğini yazdı.