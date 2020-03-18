Güneyde Merkezî Cezaevi’nde corona kargaşası!

Kıbrıs’ın güneyinde bir mahkumda yüksek ateş saptandığı, bunun üzerine Kıbrıs Rum Merkezî Cezaevi’nde kargaşa yaşandığı haber verildi.

Haravgi’nin “Merkezî Cezaevinde Korona Virüs Bulaşmasından Korku… Mahkumda Yüksek Ateş Saptandı ve Başka Kanada Nakledildi” başlıklı haberine göre yaklaşık 70 kişi ile birlikte Cezaevi’nin 8’inci kanadında tutulan bir mahkûmun, yüksek ateş nedeniyle apar topar 10A. kanadına nakledildi.

Gazete güvenilir bilgilere dayandırdığı haberinde, ateşi yükselen mahkuma gerekli covit-19 testi yapılmadığı için cezaevi personelinin yoğun kaygı belirttiğine dikkat çekti.