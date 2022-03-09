TDP Olağanüstü kurultayı pazar günü yapılacak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 1’inci Olağanüstü Kurultayı, 13 Mart Pazar günü yapılacak.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 1’inci Olağanüstü Kurultayı, 13 Mart Pazar günü yapılacak.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Hidden Garden’da saat 10.30’da başlayacak olan Kurultay pandemi kuralları çerçevesinde yapılacak.

Genel Başkanlık için Mine Atlı ve Doğa Yalçın’ın yarışacağı kurultayda TDP üyeleri yeni başkanını belirleyecek.

Divan Başkanlığını Ercan Hoşkara’nın yapacağı kurultayda ayrıca, solda iş birliği çalıştayında elde edilen veriler üyelere sunulacak.