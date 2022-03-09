ABD itiraf etti: Ukrayna’da biyolojik araştırma tesislerimiz var

ABD, Ukrayna’daki biyolojik tesislerinin varlığını kabul etti. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland dün yaptığı açıklamada “Ukrayna’da biyolojik araştırma tesisleri var” dedi.

24 Şubat’ta Ukrayna’ya askeri operasyon düzenleyen Rusya, ABD’nin bu ülkede biyolojik silah programlarını finanse ettiğini öne sürmüştü. Rusya ayrıca Ukrayna’da 30 biyolojik laboratuvar olduğunu iddia etmişti.

Rus askeri güçlerine bağlı Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, laboratuvarların Lviv, Harkov ve Poltava kentlerinde kurulduğunu ve bunların imha edildiğini söylemişti.

Komutan, laboratuvarlarda “veba, şarbon, bruselloz, difteri, salmonelloz ve dizanteri patojenleri izine rastlandığını” ileri sürmüştü.

Nuland’a, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin dünkü oturumunda “Ukrayna’da biyolojik silah var mı?” sorusu yöneltildi. Bu soruya “Ukrayna’da biyolojik araştırma tesisleri var” yanıtını veren Nuland, şöyle konuştu:

Rusya’nın, bu laboratuvarlarda kontrolü ele geçirmeye çalışmasından epey endişeliyiz. Dolayısıyla Ukraynalılarla bu araştırmaların, Rus kuvvetlerinin eline geçmesini nasıl önleyebilecekleri üzerinde çalışıyoruz.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova da aynı gün konu hakkında konuştu. Zaharova, laboratuvarlarda biyolojik silah bileşenlerinin geliştirilmeye çalışıldığını kanıtlayan belgeler bulduklarını öne sürdü.

Zaharovha, saldırının başladığı 24 Şubat tarihinde laboratuvara, patojenlerin derhal imha edilmesi talimatı verildiğini iddia etti.

Çin: ABD, hangi araştırmaların yapıldığını açıklamalı

Bununla birlikte Çin de ABD’ye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cao Licien dün yaptığı açıklamada, ABD’nin kendi yayımladığı verilere göre, Ukrayna’da 26 biyolojik laboratuvar kurduğunu ve bunların tamamının ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı olduğunu ileri süren Cao, şöyle konuştu:

Ukrayna’daki tüm tehlikeli virüsler, bu laboratuvarda saklanıyor olmalı. Bütün araştırma faaliyetleri, ABD tarafından yürütülüyor ve onların izni olmadan hiçbir bilgi açıklanamıyor. Mevcut durumda tüm taraflara Ukrayna ve çevre ülke vatandaşlarının ve tüm dünyanın sağlığı ile güvenliği göz önüne alınarak bu laboratuvarların güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz.

Cao, ABD’nin laboratuvarda hangi virüslerin depolandığı ve hangi araştırmaların yapıldığı gibi bilgilerin en kısa zamanda açıklanması gerektiğini sözlerine ekledi.