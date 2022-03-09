Kabine başlamadan değişti: Hasipoğlu görevinden istifa etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu görevinden istifa etti.

UBP DP YDP Koalisyon Hükümeti kabinesi neredeyse göreve başlamadan değişti. Uzun süredir Tahsin Ertuğruloğlu’nun kabine dışında kalmasına Türkiye’nin itiraz ettiği konuşulurken bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu görevinden istifa etti.

Hasipoğlu’nun “süpriz” istifasını kabul eden Başbakan Faiz Sucuoğlu kabine değişikliğine giderken Dışileri Bakanı Hasan Taçoy’u Hasipoğlu’nun yerine görevlendirirken, Tahsin Ertuğruloğlu’nu da kabineye dahil ederek Dışişleri Bakanlığı görevini verdi.