TDP Milletvekili adayı Tacan Reynar, KTMMOB’yi ziyaret etti

Ülkemizde 25 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak ara seçimde Toplumcu Demokrasi Partisi’nden (TDP) Milletvekili adayı olan Tacan Reynar, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti. Toplantıya KTMMOB’den Genel Başkan Tunç Adanır, Genel Sekreter Nazife Yılmaz, Genel Sayman Mert Girgen, Yönetim Kurulu Faal Üyesi Hasan Hacışevki, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam ile TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt katılım gösterdi.

Özkunt: “Çok ciddi çalışmaları olan KTMMOB ile çeşitli platformlarda birlikte mücadele ettik”

Ziyarette konuşan TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, TDP Genel Başkanı Mine Atlı’nın bir konferansa katılmak üzere yurtdışına gittiğini belirterek, bu nedenle ziyarete katılamadığını ancak selamlarını ilettiğini söyledi. Seçim çerçevesinde bir dizi ziyaret başlattıklarını ve ikinci ziyareti de KTMMOB’ye yaptıklarını vurgulayan Nevzat Özkunt, KTMMOB’nin yasalara, tüzüklere ve çevreye uygun güvenli yapıların inşa edilmesi için sosyal sorumluluk bağlamında çok ciddi çalışmaları olduğunu vurguladı. Ülkemizdeki mevcut yönetimin aldığı talimatlar doğrultusunda toplumumuzu ve sivil toplumu örgütlerini tümüyle göz ardı eden faaliyetler içine girdiğini anlatan Özkunt, buna karşı durmak için KTMMOB ile çeşitli platformlarda birlikte mücadele ettiklerini hatırlattı. TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, ziyaret bağlamında tüm bu gelişmeleri konuşmanın yanında, 25 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak ara seçimde TDP’den Milletvekili adayı olan Tacan Reynar için destek istediklerini söyledi.

Adanır: “Toplumun çıkarları ve menfaati ön planda tutulmalı”

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır da, Tacan Reynar’ın adaylığını tebrik ederek başladığı konuşmasında, TDP’nin ilk ziyaretlerden birini KTMMOB’ye yapıyor olmasının kendilerini onurlandırdığını vurguladı. Tunç Adanır, Meclis’te genç ve farklı açıdan bakabilen yeni seslerin olmasının onur ve gurur verici olduğunu belirtti. Siyaset içinde mümkün olduğunca yenilenmelerin olması gerektiğini ifade eden Adanır, bu yenilenmenin; ülkesini, toplumun çıkarlarını ve menfaatini ön planda tutacak kişilerden oluşması beklentisinde olduklarını kaydetti. KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır, “özellikle hem KTMMOB’nin, hem Birliğe bağlı Odaların ve bu bağlamdaki sektörlerle ilgili çok değişik yasal düzenlemeler gündeme gelmektedir. KTMMOB ve Odalar ile ilgili yasal düzenleme yapılırken bizden görüş alınması gerekir. Görüş alınmadan direkt Meclis’e giden değişiklik taleplerini görmekteyiz. Bizim gibi kültürel yapısı olan bir toplumda; siyaset, sendikalar, sivil toplum örgütleri, kamunun birebir ilişkileri bağları bu kadar güçlü iken bundan ayrı düşünüp de fevri hareket etmek bizleri çok üzmektedir. Bunun arkasında başka bir takvim olduğunu düşünüyoruz. Toplumun kültürel yapısını ve sektörlerin birbiri ile olan bağlantısını koparacak yasal düzenlemelerden uzak durulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Reynar: “Gönül isterdi ki bir genel erken seçim çalışması bağlamında burada olalım”