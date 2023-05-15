Kılıçdaroğlu: Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mayıs 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Türkiye

Kılıçdaroğlu: Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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kemal kılıçdaroğlu

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım” ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.


Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın.
Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak.

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Tags:Kemal KılıçdaroğluSEÇİM…Türkiye
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