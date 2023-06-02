TDP Milletvekili Adayı Reynar, Sağlık Dernekleri Platformu’nun eylemine katıldı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayı Tacan Reynar, Sağlık Dernekleri Platformu’nun bugün Maliye ve Sağlık Bakanlıklarında yaptığı eylemle katıldı.

TDP’den yapılan açıklamaya göre Reynar “ilaç eksikliği ve yurttaşın alamadığı sağlık ve tedavi hakkı başta olmak üzere, ülkedeki tüm sıkıntıların tek kaynağı, kendi insanına sırtını dönmüş olan zihniyet” dedi.

Reynar, ilaç sıkıntısı çeken hastaların ve sevdiklerine çare bulmak için her yolu deneyen hasta yakınlarının Anayasal haklarını talep ettiğini ifade ederek “Bu insanlar sizlerden hak etmedikleri bir şeyi istemiyor, ekstra para istemiyor, yandaş istihdam istemiyor, haksız kazanç istemiyor, peşkeş istemiyor, sadece ve sadece Anayasal hakları olan ‘Yaşam hakkı’, ‘Sağlık Hizmetlerine Erişim Hakkı’, ‘Tedavi Hakkı’ istiyor” dedi.

Reynar, “Yanlış nüfus politikası ve kaynakların yandaş istihdamlara harcanması bugünü yarattı ancak bunlar da bir insanın yaşam hakkının önüne geçemez” dedi.

“Bu ülkede ilaç için de sağlık için de kaynak vardır. Önemli olan o kaynakları sizin nereye harcadığınızdır” şeklinde konuşan Reynar, “Bugün gördüğümüz bu görüntüler karşısında biz utandık. Bu insanlar eylemde mi olmalıydı yoksa yaşadıkları sağlık sorunlarının en aza indirildiği huzurlu bir ülkede evlerinde veya işlerinin başında mı olmalıydı?” diye sordu.