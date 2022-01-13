TDP Güzelyurt Çarşısını ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları 23 Ocak 2022 seçimlerine yönelik çalışmalar çerçevesinde dün sabah Güzelyurt Çarşısını ziyaret etti. Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet edilerek, TDP’nin siyasetine ilişkin bilgiler verildi, aday broşürleri dağıtıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ülkedeki ekonomik krizin pandemi ile birlikte daha da derinleştiğini, vatandaşın alım gücünün iyice azaldığını, esnafın ise çok zor günler geçirdiğini belirterek, bu krizden en fazla etkilenen bölgelerin başında da Güzelyurt geldiğini kaydetti.

Özyiğit, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda özgür bir şekilde yaşayabilmesinin, kendi ayakları üzerinde duran bir yapı kurulabilmesinin, yaşamın her alanında adil paylaşım ve fırsat eşitliği yaratılmasının, kaliteli ve eşit hizmetin, kısacası tam anlamıyla sosyal devlet olmanın zamanınınçoktan geldiğini belirtti.

Pandemi döneminde bile hükümetlerin vatandaşlarına adil ve eşit davranmadığını, esnafın, dar gelirlilerin hep göz ardı edildiğini, buna karşın belirli zümrelerin hep korunduğunu belirten Özyiğit, “Şimdi ‘Adalet Zamanı’ diyoruz çünkü her şeyin adil olmasını, adilce paylaşılmasını istiyoruz. Şimdi ‘Paylaşım Zamanı’ diyoruz çünkü güzel olan her şeyin birlikte ve paylaşarak inşa edildiğini biliyoruz. Şimdi ‘Sosyal Devlet Zamanı’ diyoruz çünkü kimsenin kimseyi sömürmesini istemiyoruz. Kimsenin yoksunluk içinde boğulmasını ya da kimsenin, ayrımcılık yaşamasını, ötekileştirilmesini kabul etmiyoruz” dedi.