TDP Genişletilmiş Bölge Toplantıları başlattı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), yeni yol haritası için genişletilmiş ilçe toplantıları başlattı.

TDP Basın Bürosu’nun haberine göre, Güzelyurt ve Girne’de yapılan genişletilmiş ilçe toplantısı, bu akşam ise Gazimağusa’da yer alacak.

Toplantılara TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve TDP Girne Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de katıldı.

ÖZYİĞİT: “TÜM ÜYELERLE BİRLİKTE BELİRLEYECEĞİZ”



TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, partinin yeni yol haritasını tüm üyelerle birlikte belirlemek istediklerini, genişletilmiş ilçe toplantılarının da bu açıdan önemli olduğunu vurguladı.

Özyiğit, mümkün oldukça çok üyenin görüşlerini almak, yetkili organlarda değerlendirip ortak düşünce çıkarma amacını taşıdıklarını söyledi.

Birikmiş sorunların çözümü konusunda kararlı bir duruşları olduğunu belirten Özyiğit, halkın hayatını kolaylaştırmak istediklerini vurguladı.