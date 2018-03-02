KKTC Alevi Kültür Merkezi “hızır cemi” gerçekleştirdi

KKTC Alevi Kültür Merkezi’nden verilen bilgiye göre, Hızır ayı kapsamında gerçekleştirilen Hızır Cemi, dün Atatürk Kültür Merkezinde yer aldı.

Alevilik inancında Hızır ayı ve Hızır ayının önemiyle ilgili KKTC Alevi Kültür Merkezi şubelerinde de sohbet ve konferanslar gerçekleştirildi.

Türkiye’den gelen Pir Ercan Kâzım Özer önderliğinde dün akşam Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Hızır Cemi’nde, “12 hizmet görüldü, semah dönüldü ve lokma duasının ardından ceme katılan canların getirdiği lokmalar dağıtıldı”.