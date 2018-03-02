Gökyiğit: ”Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımı her geçen gün artıyor”

Kıbrıs Yeşilay Derneği Başkanı Ayşe Gökyiğit, ülkede her geçen gün sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımının bariz bir şekilde arttığını vurguladı.



Kıbrıs Yeşilay Derneği Başkanı Ayşe Gökyiğit, Yeşilay Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, ”Bu konuda yapılan çalışmalar ise yetersiz kalmakta ve kısır döngü devam etmektedir. Çalışmaların amacına ulaşabilmesi için hem arz , hem talebi azaltmaya yönelik tedbirler birlikte sürdürülmeli, önleme ve tedavi imkanları artırılmalıdır. Devlet, sivil toplum, aile ve birey dayanışması ile elbirliği ile mücadele edilmeli ve herkes üzerine düşeni yapmalıdır” dedi.

Gökyiğt, özellikle gençlere yönelik eğitim programlarının müfredata dahil edilmesi, sürdürülebilir olması ve boş zamanlarını kaliteli geçirmeye yönelik sportif, sosyal, sanatsal ve kültürel imkanlar sunulması gerektiğini kaydetti.

Gökyiğit, “Bağımlılıklardan uzak durmak ve sağlıklı yaşam için bir nedenim var” teması ile gelecek hafta içinde, Yeşilay Haftası’nın çeşitli etkinliklerle kutlanacağını belirtti.