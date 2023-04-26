TCMB faiz kararını yarın açıklayacak

Küresel çapta merkez bankalarının para politikası toplantıları yaklaşırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da nisan ayı faiz kararını yarın açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 27 Nisan Perşembe günü toplanacak.

Perşembe günü görüşen PPK üyeleri saat 14:00’da ise faiz kararını açıklayacak.

AA Finans’ın, TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi ise geçtiğimiz günlerde 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.

Anket sonuçlarına göre ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,50‘de sabit bırakılmasını beklediğini açıkladı. Buna göre, ekonomistlerden 4‘ü mevcut durumda yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 19‘u politika faizinin sabit tutulacağını öngördü.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında ise TCMB politika faizini yüzde 8,50 seviyesinde sabit bırakmıştı.