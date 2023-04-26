Gazimağusa Belediyesi’nde turizm toplantısı yapıldı

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Suriçi Derneği’nin (MASDER)’in kentteki turizmin geliştirilmesine yönelik başlattığı iş birliği çerçevesinde dün akşam, Gazimağusa Belediyesi’nin ev sahipliğinde geniş katılımlı toplantı yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, toplantıya Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve bazı sivil toplum örgüt temsilcileri katıldı.

-Ataoğlu

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turistlerin esnafla iç içe olması için Belediye ile istişare ederek, turistlerin Akkule’de otobüslerden indirilip Petek Pastanesi noktasında otobüse bindirilmesi uygulaması başlattıklarını, tarihi yerlerin temizlenmesi, gelen şikayetlerin çözülmesi konusunda Belediye ve Eski Eserler Dairesi’nin protokol imzalamasının söz konusu olduğunu belirtti.

-“İlla ki yat limanı yapılacak”

Birkaç kez ihaleye çıkılmasına rağmen gerçekleşmeyen Mağusa yat limanı projesini yapma konusunda çok istekli olduğunu ifade eden Ataoğlu, yat limanının ihale sürecini başlatmak için çok ciddi çaba sarf ettiklerini, üçüncü ihale sürecinde teklif verilmezse elden teklifle illa ki yat limanının yapılması gerektiğini ifade etti.

Ataoğlu, yat limanıyla birlikte otel ve eğlence yerlerinin olacağı bir ortam yaratılacağını, hatırı sayılır sayıda yatın gelmesiyle canlanacak turizm sektörünün istihdama ve gelecek misafirlerin alışveriş yaparak ekonomiye de katkı yapacağını söyledi.

Ataoğlu, özellikle Suriçi’nin canlanmasıyla ilgili yok olmaya yüz tutmuş binaların restorasyonu için hibe programı yaptıklarını, yatlarla gelecek turistlerin bu açıdan önemli olduğunu belirtti.

Bafra’ya giden turistlerin dışarıya çıkmaları için turistlerin deniz yoluyla haftada bir kez akşamları Mağusa’ya getirilmesi projesi bulunduğunu, Başkan Uluçay ile planladıkları proje için ihale düzenlediklerini kaydeden Ataoğlu, Suriçi esnafının dükkanlarını artık akşamları da açık tutabileceğini söyledi.

-Tarihi yerlere girişin özelleştirilmesi

Ataoğlu, tarihi yerlere girişlerin devlet kontrolünde özelleştirilmesi düşüncesinde olduklarını, özel firmanın devletin kazandığının iki katı para kazanacağını ancak tarihi yerlerin bakımının da yapılacağını, bunun devlet eliyle yapılmasını arzu ettiğini ancak talep ettiği bütçeyi alamadığından sıkıntılarla karşılaştıklarını ve eleştirilere maruz kaldıklarını ifade etti.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ise, Mağusa Suriçi’nin önemli bir ziyaret noktası olduğunu ancak Gazimağusa’da uzun yıllardır çözülemeyen sorunlar bulunduğunu ifade etti.

Ülkede yaşayan yabancıların Suriçi’ndeki çarşıya gitmesi için çalışma yapacaklarını kaydeden Uluçay, kara giriş kapılarında iyileştirmeye gidileceğini, finansmanının da Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından karşılanacağını kaydetti.

Başkan Uluçay, Surlar içine müze konusu olduğunu, tarihi alanlara giriş ve temizlik konusunda sorun yaşandığını, eski eserler ile belediye arasında bir protokol imzalayacaklarını, temizliği belediye ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin birlikte yürüteceğini, tamirat konusunda belediyenin inisiyatif alıp eski eserlere gereken tamiratları yapacağının bilgisini verdi.

-Atai

MASDER Başkanı Serdar Atai ise bu iş birliğinin Mağusa Suriçi’nin gelişime ve Mağusa markası yaratmada önemli fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.