TCEP: “Toplumsal cinsiyet eşitliği dairesi kısa zamanda faaliyete geçirilmeli”

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu (TCEP), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin (TODEC) en kısa zamanda faaliyete geçirilmesini talep etti.

TCEP, yaptığı yazılı açıklama ile devlet yöneticilerinden taleplerini dile getirdi.

Açıklamada, ev içi şiddetle mücadele imkânı verecek özel bir yasa hazırlanması, adli yardım müessesesinin yasal mevzuata dahil edilmesi, kadın ticaretinin önüne geçecek yasal ve kurumsal düzenlemelerin yapılması istendi.

Kadın emeğinin kooperatifleşmesinin önünü açacak ve onu destekleyecek açılımların en kısa sürede hayata geçirilmesi istenen açıklamada, kadınların karar alma mekanizmalarında daha etkin bir şekilde temsil edilmesinin sağlanarak, Siyasi Partiler Yasasında yapılan yüzde 30 cinsiyet kotasının daha ileriye taşınması talep edildi.

Açıklamada, muhafazakârlık ve ekonomik anlamda yaşanan çıkmazın öncelikle kadınların haklarını hedef aldığı belirtilerek, toplumsal algının şekillenmesine yardımcı olan eğitim alanında Hala Sultan İlahiyat Koleji vasıtasıyla ve özellikle camilerin bahçelerine çocuk parkları inşa edilerek, baskıcı dini öğrenimin gelecek nesillere aktarıldığı iddia edildi.

Cinsiyetler arasındaki eşitsizlikle mücadele etmek adına önemli araçlardan biri olan TOCED bütçesinin, UBP – DP hükümeti döneminde düzenlenen ve CTP-HP-DP-TDP hükümeti tarafından komiteye aktarılan 2018 yılı mali bütçesinde 8 bin 714 gibi bir rakamla anılmasının da, erkek egemen duruşun en bariz örneği olduğu ileri sürüldü.