Kıbrıs Sosyalist Parti: “Yaşasın emekçi kadın mücadelesi”

Kıbrıs Sosyalist Parti, 8 Mart Kadınlar Günü’nün, dünyanın her yerinde milyonlarca kadının savaşa ve emperyalist sömürüye karşı ortak bir sesle mücadeleyi sokaklara taşıdığı gün olduğunu belirtti.

KSP, kadınlar günü nedeniyle yaptığı açıklamada, milyonlarca kadının, paylaşım savaşlarının bir sonucu olarak açlığa, sefalete, tacize, tecavüze uğrayıp, ya katledildiğini, ya da göçe zorlandığını kaydetti.

Bu adaletsiz, insan haklarını hiçe sayan düzene son vermenin bir tek yolu olduğu belirtilen açıklamada, “Kadın ve erkek birlikte savaşlara, emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı ortak verecekleri mücadeleyle insanlığın kurtuluşuna katkı koyacaklardır. Kadının emek mücadelesi sosyalist devrimle taçlandırılacaktır” dendi.