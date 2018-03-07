BM Genel Sekreteri Kıbrıs için yeni temsilci arayışında

Bir BM kaynağı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, iki lider: Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ve Kıbrıs Türk Toplumu lideri Mustafa Akıncı’dan, Kıbrıs müzakerelerinin tekrarlanması beklentilerini öğreneceği görevle ilgili yeni bir kişisel temsilci arayışında olduğunu söyledi.

Söz konusu kaynak, Kıbrıs’taki özel temsilci Elizabeth Spehar’dan, Cumhurbaşkanı Anastasiades ve Akıncı’yla görüşmesiyle ilgili son bilgileri almasına rağmen, Antonio Guterres’in bu araştırma görevinde, müzakere deneyimi olan; ancak konuyla ilgili daha önce bağı olmayan, örneğin Türkiye’nin bir AB üyesi ülkeden olduğu için reddettiği Jean-Marie Guéhenno gibi bir yetkili atamayı istediğini belirtti.

Aynı kaynak, Kanada ve Brezilya gibi çeşitli ülkelerden çeşitli isimlerin geçtiğini, Guterres’in seçiminin en kısa zamanda açıklanacağını ve atamanın şu ana kadarki göstergeler esasında geçici mahiyette olacağını kaydetti.

Her durumda Genel Sekreterin Siyasi İşler Başyardımcısı Jeffrey Feltman’ın seçim sürecinde yer alacağını, Mart sonunda emekli olacağı için seçilecek kişi olmayacağı ifade ediliyor.

Dün günlük basın topantısında Feltman’ın yerine kimin geleceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Genel Sekreterin Sözcüsü Stéphane Dujarric, şu anki düşüncenin sürecin devam ettiği yönünde olduğunu, görevini devralacağı bir kişi olursa o kişinin zamanında atanacağını, olmazsa, her zaman olduğu gibi liderlikte bir yönetim boşluğu olduğunda, bu boşluğun doldurulması için bir yetkilinin görevde olacağını söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı