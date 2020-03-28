TC Sağlık Bakanı Koca: Bugün 16 hastamız hayatını kaybetti

TC Sağlık Bakanı Koca, “Bugün 1704 yeni tanı kondu. 16 hasta hayatını kaybetti. Bu sonuçlarla can kaybı 108’e, hasta sayısı 7 bin 402’ye ulaştı.” dedi.

Sağlık Bakanı Koca’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün 1704 yeni tanı kondu. 16 hasta hayatını kaybetti. Bu sonuçlarla can kaybı 108’e, hasta sayısı 7 bin 402’ye ulaştı.” dedi.