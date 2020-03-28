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TC Sağlık Bakanı Koca: Bugün 16 hastamız hayatını kaybetti

28 Mart 2020

TC Sağlık Bakanı Koca, “Bugün 1704 yeni tanı kondu. 16 hasta hayatını kaybetti. Bu sonuçlarla can kaybı 108’e, hasta sayısı 7 bin 402’ye ulaştı.” dedi.

Sağlık Bakanı Koca’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün 1704 yeni tanı kondu. 16 hasta hayatını kaybetti. Bu sonuçlarla can kaybı 108’e, hasta sayısı 7 bin 402’ye ulaştı.” dedi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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