TC Sağlık Bakanı Koca: Bugün 16 hastamız hayatını kaybetti

TC Sağlık Bakanı Koca, “Bugün 1704 yeni tanı kondu. 16 hasta hayatını kaybetti. Bu sonuçlarla can kaybı 108’e, hasta sayısı 7 bin 402’ye ulaştı.” dedi.
Sağlık Bakanı Koca’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün 1704 yeni tanı kondu. 16 hasta hayatını kaybetti. Bu sonuçlarla can kaybı 108’e, hasta sayısı 7 bin 402’ye ulaştı.” dedi.
Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, HER AKŞAM YENİLENEN VERİLERLE burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta.
🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/dgCxPkSNMs
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 28, 2020