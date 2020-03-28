İlk corona virüs vakasından bu yana görüştüğü her kişiyi not alıyor

Türkiye Van’da bir kişi, corona virüs salgının Türkiye’de görülmesinden bu yana 2 metre alanında olan herkesi not aldığını belirterek, ”Bir enfekte olma durumunda günlüğe bakarak sizinle iletişim halinde olmaları hayati olur” dedi.

Van’da, corona virüs salgının Türkiye’de görülmesinin ardından, bir kişi 2 metre aralığında olan her kişiyi not alıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde teknisyen olarak görev yapan Bülent Menteşe, Türkiye’de ilk corona virüs vakasının açıklanmasının ardından günlük tutmaya başladı.

Sabah evden çıktıktan sonra, görüştüğü kim varsa tarih ve saatiyle birlikte not alan Menteşe not tutmanın, herhangi bir enfekte olma durumu karşısında karantina için büyük önem taşıyacağını söyledi.