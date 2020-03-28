Türkiye

İlk corona virüs vakasından bu yana görüştüğü her kişiyi not alıyor

28 Mart 2020

Türkiye Van’da bir kişi, corona virüs salgının Türkiye’de görülmesinden bu yana 2 metre alanında olan herkesi not aldığını belirterek, ”Bir enfekte olma durumunda günlüğe bakarak sizinle iletişim halinde olmaları hayati olur” dedi.

Van’da, corona virüs salgının Türkiye’de görülmesinin ardından, bir kişi 2 metre aralığında olan her kişiyi not alıyor.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde teknisyen olarak görev yapan Bülent Menteşe, Türkiye’de ilk corona virüs vakasının açıklanmasının ardından günlük tutmaya başladı.

Sabah evden çıktıktan sonra, görüştüğü kim varsa tarih ve saatiyle birlikte not alan Menteşe not tutmanın, herhangi bir enfekte olma durumu karşısında karantina için büyük önem taşıyacağını söyledi.

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Türkiye KKTC’yi uçuş yasağı listesine koydu

Türkiye KKTC’yi uçuş yasağı listesine koydu

21 Mart 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs: 670 vaka, 9 ölü

Türkiye’de koronavirüs: 670 vaka, 9 ölü

20 Mart 2020
Photo of TC Sağlık Bakanlığından koronavirüs genelgesi

TC Sağlık Bakanlığından koronavirüs genelgesi

20 Mart 2020
Photo of TC Sağlık Bakanı: Herkes kendi OHAL’ini ilan etsin

TC Sağlık Bakanı: Herkes kendi OHAL’ini ilan etsin

20 Mart 2020
Photo of Sağlık Bakanı Koca: Toplam kaybımız 4 oldu, hasta sayımız 359’a ulaştı

Sağlık Bakanı Koca: Toplam kaybımız 4 oldu, hasta sayımız 359’a ulaştı

20 Mart 2020
Photo of Elazığ Sivrice’de 5,0 büyüklüğünde deprem

Elazığ Sivrice’de 5,0 büyüklüğünde deprem

19 Mart 2020
Photo of Türkiye’de ligler ertelendi

Türkiye’de ligler ertelendi

19 Mart 2020
Photo of TC Sağlık Bakanı: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi

TC Sağlık Bakanı: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi

19 Mart 2020
Photo of Koca: Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık

Koca: Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık

19 Mart 2020
Photo of ÖSYM 9 sınavın tarihini değiştirdi

ÖSYM 9 sınavın tarihini değiştirdi

19 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı