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TC Milli Piyango’nun yılbaşı biletleri satışa çıktı

19 Kasım 2020
Milli Piyango Yılbaşı





TC Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon lira olacak. TC Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.





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19 Kasım 2020

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