TC Milli Piyango’nun yılbaşı biletleri satışa çıktı

TC Milli Piyango Y\u0131lba\u015f\u0131 \u00f6zel \u00e7ekili\u015finin b\u00fcy\u00fck ikramiyesi 100 milyon lira olacak. TC Milli Piyango y\u0131lba\u015f\u0131 bilet fiyatlar\u0131 tam 100 TL, yar\u0131m 50 TL ve \u00e7eyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.\r\n\r\n\r\nB\u00fcy\u00fck ikramiyenin 100 milyon lira olarak belirlendi\u011fi y\u0131lba\u015f\u0131\u00a0milli piyango\u00a0biletleri sat\u0131lmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\nY\u0131lba\u015f\u0131nda da\u011f\u0131t\u0131lacak toplam ikramiye tutar\u0131 ise 563 milyon 400 bin TL olacak. Vatanda\u015flar, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden alabilecekler.\r\n\r\nY\u0131lba\u015f\u0131 \u00e7ekili\u015finde b\u00fcy\u00fck ikramiye sat\u0131lan bilete \u00e7\u0131kana kadar \u00e7ekili\u015fe devam edilecek. Milli Piyango Y\u0131lba\u015f\u0131 Sonu\u00e7lar\u0131 31 Aral\u0131k 2020 gecesi \u00e7ekili\u015ften hemen sonra millipiyangoonline.com'da a\u00e7\u0131klanacak.\r\n\r\nBu y\u0131l tam bilet fiyat\u0131 100 TL, yar\u0131m bilet fiyat\u0131 50 TL, \u00e7eyrek bilet fiyat\u0131 ise 25 TL olarak belirlendi.\r\n\r\n