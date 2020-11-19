Mikroplastik kirliliği binlerce hayvanı öldürdü

Mikroplastik kirliliği, küresel ısınmayla birlikte, gezegenimize en çok zarar veren faktörlerin başında geliyor. ABD’de faaliyet gösteren Oceana adlı bir sivil toplum kuruluşu tarafından yayımlanan yeni bir raporda, ülkede 2009 yılından beri plastik atıklar nedeniyle bin 800 deniz canlısının ve kaplumbağanın öldüğü belirtildi.
ABD kıyılarını inceleyen bilim insanları plastik kirliliğine ilişkin en yüksek ölümlerin balıkçılık yapılan alanlarda meydana geldiğini ve bu alanlarda yüksek miktarda, plastik poşet, çanta, balon, paket lastikleri ve yiyecek ambalajları gibi atıkların tespit edildiğini söyledi.
900’DEN FAZLA TÜR TEHLİKE ALTINDA
Çalışmada, plastik kirliliği nedeniyle şu ana kadar kuşların da dahil olduğu 900’den fazla canlı türünden oluşan bin 800 hayvanın öldüğü ve bunların bir kısmının neslinin tükenme tehdidi altında bulunan canlılar olduğu açıklandı.
BİRÇOK HAYVANIN ÖLÜMÜ KAYDEDİLMEDİ
Bununla birlikte Oceana araştırmacıları, ABD yasaları gereğince, nesli tükenmekte olan bir hayvanın öldüğünde bunun kaydedilmesi gerektiğini belirtti. Ancak kendi kayıtlarıyla, kamu kuruşlarının verilerini karşılaştıran araştırmacılar, hükümetin birçok canlının ölümünü kaydetmediğini gördüklerini ifade etti.
ACİL HAREKETE GEÇİLMELİ
Raporun yazarlarından Kimberly Warner, “Kıyılarımızda plastik kirliliği nedeniyle, daha önce hiç kaydı tutulmayan ya da gözden kaçırılan pek çok canlı ölümü meydana geldi. Bulgularımızın insanların tutumunu değiştireceğini ve okyanusları kirletmekten alıkoyacağına inanıyoruz. Bu bizim ülkemizin geleceği için çok önemli bir sorun” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, çalışmada plastikleri yuttuğu için ölen kaplumbağaların yüzde 20’sinin yavru olduğu aktarıldı.
“BUNU YAPMAYA HAKKIMIZ YOK”
“Kaplumbağalar, kabuklarını kırar kırmaz okyanusa yaptıkları ilk yolculukta aniden plastik atıklar midelerine doluyor. Florida’daki bir plajda bulduğumuz nesli tükenme tehdidi altında bulunan bir deniz ayısının ise keskin bir plastik parçasının nefes borusunu kesmesi nedenilye öldüğünü belirledi. Bunu yapmaya hakkımız yok” diyen Warner, plastik kirliliği ile mücadele etmek için politkacılara ve halka çeşitli önerilerde bulunarak harekete geçme çağrısında bulundu.
Warner, tek kullanımlık plastik ürünlerinin kullanımının yasaklanması, plajlara plastik ürünlerle girilmesinin önüne geçilmesi ve gemi atıklarının kıyılara boşaltılmasının engellenmesinin önemli ölçüde kıyıları ve buradaki ekosistemi koruyabileceğini aktardı. Ayrıca bireylerin kişisel olarak plastikte uzun durmasının etkili bir yol olabileceğini söyledi.
MİKROPLASTİKLER NASIL OLUŞUYOR?
Çapı 5 milimetreden küçük olan plastik parçacıklar deniz ve okyanuslara endüstriyel atıklar, tekstil lifleri ve kozmetik ürünlerin taşınmasıyla ulaşıyor ve her yıl yaklaşık milyonlarca ton mikroplastik okyanuslara taşınıyor.
Diğer taraftan, Arktik ve Alp toprakları da dahi olmak üzere okyanusların en derin kısımlarına kadar tüm gezegeni kirleten mikroplastikler nedeniyle her yıl milyonlarca deniz canlısı ölüyor.
GELECEK YÜZYILDA DENİZ CANLILARININ YÜZDE 80’İ YOK OLACAK
Uzmanlar, önlem alınmadığı takdirde 2100 yılına kadar deniz ve okyanus canlılarının yüzde 80 azalacağını öngörüyor. Bununla birlikte buzullar ve karla kaplı alanlarda biriken mikroplastiğin ise Güneş’in ısısını absorbe etmesiyle kutuplardaki erimeyi artırıyor.