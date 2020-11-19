Mikroplastik kirliliği binlerce hayvanı öldürdü

ACİL HAREKETE GEÇİLMELİ

Raporun yazarlarından Kimberly Warner, “Kıyılarımızda plastik kirliliği nedeniyle, daha önce hiç kaydı tutulmayan ya da gözden kaçırılan pek çok canlı ölümü meydana geldi. Bulgularımızın insanların tutumunu değiştireceğini ve okyanusları kirletmekten alıkoyacağına inanıyoruz. Bu bizim ülkemizin geleceği için çok önemli bir sorun” ifadelerini kullandı.