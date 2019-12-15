Kıbrıs

TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yarın sabah KKTC’ye gelecek

15 Aralık 2019

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yarın sabah KKTC’ye gelecek.

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ersoy saat 08.25’te geleceği Ercan Havaalanı’nda Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından karşılanacak.

Saat 09.30 TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ni ziyaret edecek Ersoy, saat 11.30’da Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Saat 14:00’te Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) KKTC’de hizmete girecek olan 62. yurt dışı ofisinin açılışına katılacak.

Açılışın  ardından, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğindeki “KKTC Turizm Tanıtım Programı” çerçevesinde hazırlanan Kuzey Kıbrıs tanıtım filmlerinin  sunumları gerçekleştirilecek. Sunumlar saat 15:30’da Golden Tulip Hotel’de  yapılacak.

Ersoy, saat 20,45’te adadan ayrılacak.



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