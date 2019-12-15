Kıbrıs

Özersay: Henüz İHA gelmiş değildir, kontrol ünitesi kuruluyor

15 Aralık 2019

Başbakan Yardımcısı ve Dişleri Bakanı Kudret Özersay, şu aşamada Geçitkale havalimanında sadece yer kontrol ünitelerinin kurulmaya başlandığını, henüz bir İHA intikali bulunmadığını açıkladı.

BRT’ye açıklama yapan Özersay, “Şu anda Türkiye’den Dalaman’dan kalkan ve bölgede görev yerine getiren insansız hava araçlarından bazıları Geçitkale’de kurulumuna başlanan yer kontrol ünitesi devreye girdiğinde Geçitkale’ye gelecek, bu aşamada gelen İHA söz konusu değil” dedi.

Özersay, şu anda ihtiyacın İHA’larla sınırlı olduğunu, bir silahlı hava aracı olmadığını vurguladı.



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