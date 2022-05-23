TC-KKTC Mali İşbirliği Anlaşması birçok kesiminin tepkisine neden oldu

2022 Yılı TC Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması içerdiği hükümler ve taahhütler açısından toplumun birçok kesiminin tepkisine neden oldu. “Bu yaz çok sıcak geçecek”

TEPKİ BÜYÜK: Dönemin Başbakanı UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun imza koyduğu anlaşmanın özellikle çalışma yaşamı, sendikal örgütlenme ve ifade özgürlüğü konusunda “reform” adı altında öngördüğü düzenlemelere tepki yağdı. Sendika ve sivil toplum örgütleri ile muhalefet sokakta sert tepki için hazırlık başlattı

BASKICI VE GERİCİ: Hükümetin ilk toplantısında ifade özgürlüğünü sınırlayıcı yasaları meclise sevk etmesi basın örgütleri ve Barolara Birliği’nin sert tepkisine neden oldu. Gazeteciler Birliği “Hazırlanan yasa değişiklikleri baskıcı bir yönetim hedeflendiğini gösteriyor. Düşünce ve ifade özgürlüğüne ilişkin gerici ve baskıcı her adıma karşı çıkmak görevimizdir” açıklamasıyla tepkisini ortaya koydu

SENDİKALAR AYAKTA: Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi, anlaşmanın içeriğinin açıklanmasının ardından, mecliste ve sokakta muhalefeti yükselteceklerini duyurdu. Sendikalar, özellikle emeklilik yaşı, toplu iş sözleşmesi düzeninin alt üst edilmesi, çalışma ve sendikal yaşama getirilen sınırlamaya verilecek ortak tepkiyi hafta için masaya yatıracak

ÜST-EL’İN REFAH PAKETİ: Başbakan Ünal Üstel ise protokolün ana hedefini ana hedefin “gençlere daha gelişmiş, refah seviyesi artmış bir ülke bırakmak” olarak lanse etti. Üstel, “Protokolün hedefi güçlü, uluslararası koşullarda rekabet edecek bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaratılmasıdır. Kimse öküz altında buzağı aramaya kalkmasın” ifadelerini kullandı