TC Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Lefkoşa Büyükelçiliği iş birliği ile Kalkanlı’da fidan dikimi yapılacak.

TC Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği iş birliğiyle “Her Fidan Bir Can” sloganıyla, Güzelyurt Kalkanlı’da deprem şehitleri için ağaç dikimi yapılacağı bildirildi.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Asrın felaketi olan 6 Şubat 2023 depremlerinde on binlerce canımızı toprağa verdik. Depremin yaşandığı illerden öğrenciler lisans eğitimi almak için KKTC üniversitelerini tercih etmektedir. TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu KKTC Yurtlarından depremde kaybettiğimiz öğrencilerimiz ve velilerimiz bulunmaktadır. Depreme Adıyaman’da yakalanarak Isias Otel enkazı altında kalan Gazimağusa TMK öğrencilerinden oluşan Melekler Takımımız ve depremde vefat eden KKTC vatandaşlarımız var. Bir süre önce KKTC’de yaşanan yangınla büyük bir orman alanı küle döndü. Ağaçlandırma çalışmalarıyla buranın eski güzelliğine dönmesi için gayret göstereceğiz. Depremde aramızdan ayrılıp ebedi âleme göç eden şehitlerimiz için KKTC’de fidanlar dikeceğiz. Böylece toprağa düşen canlarımızı unutmayacağız. Şehitlerimizin ismini ve aziz hatırasını bu vatanın ağacında, toprağında ve gönüllerimizde yaşatacağız.”