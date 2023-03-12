KKTF 2023 Şampiyon Melekler sezonu 3. hafta maçları tamamlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

KKTF 2023 Şampiyon Melekler sezonu 3. hafta maçları tamamlandı

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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KKTF 2023 Şampiyon Melekler sezonu 3. hafta maçları tamamlandı

KKTF tarafından düzenlenen 2023 ŞAMPİYON MELEKLER SEZONU tenis ligi A ve B gruplarında oynanan 3. hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı. Ligin A grubunda Girne Belediyesi Tenis Kulübü ile Doğu Akdeniz Üniversitesi GBTK kortlarında karşılaştıkları maçta 5-2 lik skorla DAÜ galip geldi. B grubunda ise Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Girne Amerikan Üniversitesini konuk ettiği mücadelenin son maça kadar sürdüğü karşılaşmayı ev sahibi GMBTK 4-3 lük skorla kazandı. KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi’nde A ve B gruplarda oynanan 3.hafta karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şöyle;

A GRUBU 3.HAFTA

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 2 – 5 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

0    TEK ERKEKLER    2

0    TEK KADINLAR     2

1    ÇİFT ERKEKLER   0

0    ÇİFT KADINLAR    1

1   KARIŞIK ÇİFTLER  0

 

B GRUBU 3.HAFTA

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 4 – 3 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

1    TEK ERKEKLER    1

0    TEK KADINLAR     2

1    ÇİFT ERKEKLER   0

1    ÇİFT KADINLAR    0

1   KARIŞIK ÇİFTLER  0

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