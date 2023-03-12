KKTF 2023 Şampiyon Melekler sezonu 3. hafta maçları tamamlandı
KKTF tarafından düzenlenen 2023 ŞAMPİYON MELEKLER SEZONU tenis ligi A ve B gruplarında oynanan 3. hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı. Ligin A grubunda Girne Belediyesi Tenis Kulübü ile Doğu Akdeniz Üniversitesi GBTK kortlarında karşılaştıkları maçta 5-2 lik skorla DAÜ galip geldi. B grubunda ise Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Girne Amerikan Üniversitesini konuk ettiği mücadelenin son maça kadar sürdüğü karşılaşmayı ev sahibi GMBTK 4-3 lük skorla kazandı. KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi’nde A ve B gruplarda oynanan 3.hafta karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şöyle;
A GRUBU 3.HAFTA
GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 2 – 5 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0 TEK ERKEKLER 2
0 TEK KADINLAR 2
1 ÇİFT ERKEKLER 0
0 ÇİFT KADINLAR 1
1 KARIŞIK ÇİFTLER 0
B GRUBU 3.HAFTA
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 4 – 3 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
1 TEK ERKEKLER 1
0 TEK KADINLAR 2
1 ÇİFT ERKEKLER 0
1 ÇİFT KADINLAR 0
1 KARIŞIK ÇİFTLER 0