KKTF 2023 Şampiyon Melekler sezonu 3. hafta maçları tamamlandı

KKTF tarafından düzenlenen 2023 ŞAMPİYON MELEKLER SEZONU tenis ligi A ve B gruplarında oynanan 3. hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı. Ligin A grubunda Girne Belediyesi Tenis Kulübü ile Doğu Akdeniz Üniversitesi GBTK kortlarında karşılaştıkları maçta 5-2 lik skorla DAÜ galip geldi. B grubunda ise Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Girne Amerikan Üniversitesini konuk ettiği mücadelenin son maça kadar sürdüğü karşılaşmayı ev sahibi GMBTK 4-3 lük skorla kazandı. KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi’nde A ve B gruplarda oynanan 3.hafta karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şöyle;

A GRUBU 3.HAFTA

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 2 – 5 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

0 TEK ERKEKLER 2

0 TEK KADINLAR 2

1 ÇİFT ERKEKLER 0

0 ÇİFT KADINLAR 1

1 KARIŞIK ÇİFTLER 0

B GRUBU 3.HAFTA

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 4 – 3 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

1 TEK ERKEKLER 1

0 TEK KADINLAR 2

1 ÇİFT ERKEKLER 0

1 ÇİFT KADINLAR 0

1 KARIŞIK ÇİFTLER 0