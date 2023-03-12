Pakistan'da 16 katlı binada yangın - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Pakistan’da 16 katlı binada yangın

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Pakistan'da 16 katlı binada yangın

Pakistan’ın liman kenti olan Karaçi’deki Shahrah-e-Faisal Bulvarı üzerinde bulunan 16 katlı bir binada yangın çıktı.

Pakistan’ın liman kenti Karaçi’de, Sharah-e-Faisal’da Nursery durağının yakınındaki 16 katlı bir binada yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.


Polis, yangının binanın çatı katında bulunan bir reklam panosunda çıktığını ve alevlerin kısa sürede büyümesiyle binayı sardığını söyledi.

Yetkililer, yangından etkilenen binanın bitişiğindeki bir benzin istasyonunun da kapatıldığını söyledi.

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Tags:16 katlı binada yangınpakistan
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