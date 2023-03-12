Pakistan’da 16 katlı binada yangın

Pakistan’ın liman kenti Karaçi’de, Sharah-e-Faisal’da Nursery durağının yakınındaki 16 katlı bir binada yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.

Polis, yangının binanın çatı katında bulunan bir reklam panosunda çıktığını ve alevlerin kısa sürede büyümesiyle binayı sardığını söyledi.

Yetkililer, yangından etkilenen binanın bitişiğindeki bir benzin istasyonunun da kapatıldığını söyledi.