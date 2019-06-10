ManşetTürkiye

TC Dışişleri’den Rum kesiminin Fatih kararına tepki

10 Haziran 2019

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Güney Kıbrıs’ın Fatih sondaj gemisiyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Aksoy, “Sözde ulusal bir tasarrufla alınan karar uluslararası hukukla bağdaşmıyor” dedi.

Güney Kıbrıs, Fatih sondaj gemisindeki 25 kişi için uluslararası tutuklama emri çıkarmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fatih sondaj gemisi mürettabatına ilişkin aldığı karara tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamda, kararın ulusal bir tasarrufla alındığı belirtildi. Aksoy, “Karar uluslararası hukukla bağdaşmıyor” dedi.

Sözcü Aksoy, “Rum yönetiminin çalışmalarımızı durdurma çabaları sonuç vermeyecek. Biz de ilgili kurumlarımızla karşı hukuki süreci başlatacacağız” ifadelerini kullandı.

Rum Yönetimi Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisinin personeli ve Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi’yle işbirliği yapan şirketlerin yetkililerinin de aralarında bulunduğu 25 kişi için uluslararası tutuklama emri çıkarmıştı.

Etiketler


İlgili Makaleler

Başbakanlık görevden alma - atama

Başbakanlık’ta görevden alma ve atamalar

10 Haziran 2019

Bakan Amcaoğlu, Necati Şaşmaz ve MHP Kütahya Milletvekili Erbaş’ı misafir etti

10 Haziran 2019

Bakan Oğuz: Süt fiyatlarının belirlenmesi çalışmaları başlatıldı

10 Haziran 2019

Çavuşoğlu: Çocukların başarıları, karnelerinden ibaret değil

10 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı