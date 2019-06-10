TC Dışişleri’den Rum kesiminin Fatih kararına tepki

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Güney Kıbrıs’ın Fatih sondaj gemisiyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Aksoy, “Sözde ulusal bir tasarrufla alınan karar uluslararası hukukla bağdaşmıyor” dedi.

Güney Kıbrıs, Fatih sondaj gemisindeki 25 kişi için uluslararası tutuklama emri çıkarmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fatih sondaj gemisi mürettabatına ilişkin aldığı karara tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamda, kararın ulusal bir tasarrufla alındığı belirtildi. Aksoy, “Karar uluslararası hukukla bağdaşmıyor” dedi.

Sözcü Aksoy, “Rum yönetiminin çalışmalarımızı durdurma çabaları sonuç vermeyecek. Biz de ilgili kurumlarımızla karşı hukuki süreci başlatacacağız” ifadelerini kullandı.

Rum Yönetimi Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisinin personeli ve Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi’yle işbirliği yapan şirketlerin yetkililerinin de aralarında bulunduğu 25 kişi için uluslararası tutuklama emri çıkarmıştı.