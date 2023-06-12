TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyareti Rum basınında

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini bugün KKTC’ye gerçekleştirecek olması, bugünkü bazı Rum gazetelerine de haber oldu.

Fileleftheros gazetesi “Niyetleri Görmek İstiyorlar- Erdoğan’ın İşgal Bölgelere Ziyareti Bir Sonraki Hareketleri Belirliyor- Türkiye Cumhurbaşkanı Türk Politikasının Koordinatlarını Verecek” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Rum kesimi ile uluslararası faktörün, Erdoğan’ın bugün KKTC’ye yapacağı ziyarette, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesinin ardından Kıbrıs sorunundaki Türk politikasının niyetlerini okumayı isteyeceğini yazdı.

Rum kesiminin Kıbrıs sorunundaki Türk tutumunda esaslı bir değişiklik olmasını beklemediğini yazan gazete, buna rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir iletişim hareketinde bulunulmasının ise ihtimal dışında bırakılmadığını ifade etti.

Gazete uluslararası faktörün ise, Erdoğan’ın KKTC’ye yapacağı ziyaretten aynı zamanda Kıbrıs içinde ve dışında göndereceği mesajlardan, Kıbrıs sorunundaki yeni bir inisiyatifle ilgili uygun zemin olup olmadığına dair kendi sonuçlarını çıkaracağını ekledi.

-Hristodulidis’in açıklaması

Öte yandan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ise geçtiğimiz Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmeye ve müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğunu yinelediğini yazdı.

Gazeteye göre, Hristodulidis ETİK kongresinde yaptığı açıklamada kısaca “Biz hazırız. Bunu mutlak bir kesinlikle, ne dediğimin farkında olarak aynı zamanda kendilerinden arabuluculuk yapmasını istediğimiz veya AB gidişatına yönelik başrol oynamasını istediğimiz AB üye devletleriyle bir ölçüde paylaştığımız elle tutulur önerilerle birlikte söyleyebilirim. Herhangi bir şüpheye mahal verilmemesi için, her daim BM çerçevesinde konuşuyoruz. Avrupa Birliği (AB), BM’nin eylemlerini desteklemeye gelecek” ifadelerini de kullandı.

Hristodulidis “Türkiye’nin Ege’deki yüksek irtifalı uçuşları askıya almasıyla birlikte, Türkiye ve Yunanistan arasındaki tansiyon düşükken, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’yi ziyaret edeceği” konusundaki bir soruya yanıtında ise, özellikle Türkiye’de meydana gelen depremlerin ardından ve muhtemelen ülkedeki seçimler yüzünden, Türkiye tarafından farklı bir yaklaşım gördüklerini aynı zamanda Ankara-Atina ilişkilerinde de iyi bir ortam meydana getirildiğini gördüklerini belirtti.

Türkiye’deki seçimlerin sona erdiğini ve arzu ettikleri şeyin müzakerelerin yeniden başlaması gidişatına yönelik elle tutulur sonuçlar ortaya çıkması olduğunu dile getiren Hristodulidis, çabalarının da buraya yoğunlaştığını ifade etti.

AB’nin, Kıbrıs sorununun çözümüyle birlikte, karşılıklı yarar sağlayan bir durum meydana getirmek veya buna yol açmak için tüm motivasyonlara sahip olduğunu düşündüklerini de dile getiren Hristodulidis, AB’nin Kıbrıs sorununda daha aktif ve öncü bir rol oynaması gerektiği konusunda görüşme masasına koydukları önerinin ve yeni yaklaşımın nasıl olduğunu ve nasıl ilerleyeceğini görmek için, Türkiye’deki seçim sürecinin ardından Avrupa başkentleri, AB üye devletleri başkanları aynı zamanda AB’nin kurumsal organlarıyla temasta olduklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyareti Haravgi’de ise “Tayyip Erdoğan Bugün İşgal Bölgelerinde” başlığıyla yer aldı.