Güney’de üretilen kirazın değeri 1,6 milyon Euro - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Haziran 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Güney Kıbrıs

Güney’de üretilen kirazın değeri 1,6 milyon Euro

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Güney Kıbrıs’ta kiraz ekili alanların, yaklaşık olarak 230 hektar olduğu haber verildi.

Güney Kıbrıs’ta kiraz ekili alanların, yaklaşık olarak 230 hektar olduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Rum Tarım, Tarımsal Kalkınma ve Çevre Bakanı Petros Ksenofondos geçen Cumartesi günü Pedula köyünde katıldığı 5’inci kiraz festivalinde yaptığı konuşmada, İstatistik Dairesinin verilerine atıfta bulunarak, Güney Kıbrıs’ta kiraz ekili alanların yaklaşık olarak 230 hektara ulaştığını, üretilen kirazların değerinin de 1,6 milyon Euro civarında olduğunu söyledi.

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Tags:kirazkıbrıs
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