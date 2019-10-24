TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

“Tüm dünyayı yani BM’nin 196 ülkesine ulaşmak mümkün değil ama NATO Genel Sekreteri ile görüştük bilgilendirdik. Kendilerine sorulduğunda bütün olan bitenleri başta NATO ülkeleri olmak üzere bütün dünyaya anlattı. Bu süreçte ABD ve Rusya’nın önemi şuradan geliyor. 911 km sınırımız var, sürekli taciz ediliyoruz, bunları 8,5 yıldır yaşıyoruz, insanlarımız yaralanıyor. Diğer taraftan Irak’ın sınır var. Başka hiçbir ülkenin sınırı yok. Bizim 98’de bir Adana Mutabakatımız var ve buna göre hareket ediyoruz.

Bizim NATO’da stratejik ortağımız ABD ama maalesef 35 bini aşkın TIR Irak üzerinden Suriye’ye girdi. Bütün bunlar terör örgütlerine teslim edildi. Şimdi biz bunları Sayın Başkana ifade ettim. İlk anlatmam Hamburg’daki G-20 zirvesindeydi. Ortağımız böyle bir şey yapması bizi üzüyor. Kaldı ki NATO sözleşmesinin 5. Maddesinde bizim birbirimizi koruma görevimiz var. Şimdi ise öyle bir duruma geldi ki bu iş terör örgütünün başında olanlarla Almanya Fransa ABD’li yetkililer de görüşme yapıyor. Biz diyoruz ki bu ne haldir. Bir taraftan teröre karşı olmayı konuluyor diğer taraftan siz bu teröristlere kapılarınızı açıyorsunuz. Bir teröristle mektup alışverişinde bulunuyorsunuz ve buna ekleyerek bize gönderiyorsunuz. Hiçbir şey demedi. Aldıkları netice yok.

Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan bir terörist ABD’nin bize bu adamı teslim etmesi lazım.”