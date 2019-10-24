Direklere takılan Beşiktaş 3’te 0 yaptı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü maçında Portekiz temsilcisi Braga’yı konuk etti. İki kez direğe takılan Beşiktaş, karşılaşmadan da 2-1 yenik ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında Portekiz’in Braga takımını konuk eden Beşiktaş, bu karşılaşmaya Süper Lig’deki MKE Ankaragücü maçına göre 5 değişiklikle çıktı.

MKE Ankaragücü maçında ilk 11’de forma giyen ama bu karşılaşmada sakatlıklar yaşayan Burak Yılmaz, Douglas ve Abdoulay Diaby, Braga maçında kadroda yer alamadı.

Avcı, son lig maçında ilk 11’de görevlendirdiği Atiba Hutchinson ile Jeremain Lens’i ise Braga mücadelesinde yedek soyundurdu. Beşiktaş’ta bu oyuncuların yerine Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Enzo Roco, Tyler Boyd ile Pedro Rebocho ilk 11’de şans buldu.

Sakatlığı nedeniyle 4 resmi maçta kadroda yer alamayan Roco, diğer 6 karşılaşmada ise yedek olmasına rağmen süre alamamıştı. Siyah-beyazlı takımın ABD’li oyuncusu Boyd ise 3 maç sonra ilk 11’de şans yakaladı.

Beşiktaş’ta 2001 doğumlu Erdoğan Kaya’nın yanı sıra 2000 doğumlu Kartal Yılmaz ile Erdem Seçgin de yedek soyundu.

Beşiktaş ilk yarıyı yenik tamamladı

Karşılaşmanın 5. dakikasında Caner’in sol kanattan yaptığı ortada savunmadan seken top ceza sahasındaki Boyd’un önünde kaldı. Boyd’un yaptığı aşırtma vuruşta top kaleciyi geçip yan direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü ve ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Braga, 38. dakikada 1-0 öne geçti. Beşiktaş orta sahasında gelen top kaybı sonrası savunmayı dengesiz yakalayan Galeno karşı karşıya kaldı ve şutu attı. Kaleci Karius ilk pozisyonda başarılı olsa da seken topu önünde bulan Ricardo Horta boş kaleye vuruşunu yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı, Braga’nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup 61. dakikada oyundan alınırken yerine 2000 doğumlu genç futbolcu Kartal Yılmaz girdi.

Umut Nayır sahnede

Beşiktaş’a 1-1’lik eşitliği getiren golü, 71. dakikada Umut Nayır attı. Caner’in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkteki Ljajic vuramadı ancak arka direğe seken topu Umut Nayir kafayı vurarak ağlara gönderdi.

Penaltı kaçtı

72. dakikada Caner’in uzun taç atışında ceza sahasına hareketlenen Ljajic rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. Topun başına geçen Ljajic, topu kalecinin soluna attı ancak direğe çarpan topla beraber Beşiktaş öne geçme şansını kaybetti.

Braga öne geçti

80. dakikada hızlı gelişen atakta Braga, Beşiktaş’ı eksik yakaladı. Sağ taraftan ceza sahasına yaklaşan Galeno’nun pasında Wilson Eduardo müsait durumda vuruşunu yaparak takımını yeniden öne geçirdi.

90 dakika sonunda 2-1 kazanan Braga, 3 puana uzanan taraf oldu. 3’te 0’la devam eden Beşiktaş, 0 puanla son sırada kaldı. 7 puana ulaşan Braga ise liderliğe yükseldi.