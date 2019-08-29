TC. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den idam açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül kadına yönelik şiddet ve idam tartışmaları hakkında bir açıklama yaptı.

“Kadına yönelik şiddet ve cinayet gerçekten insanlık dışı. Bu tür hadiseleri görmek insanın insanlığından utandığı bir tablo. Bu konuda hem idari hem yargı mercileri böyle kişilerin hak ettiği cezayı vermektedir” diyen Gül, idam konusunun ise parlamentonun vereceği bir karar olduğunu söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu konuda tutumu açıktır. Eğer parlamento bu değişikliği yaparsa sayın Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir. Kadına yönelik şiddet konusunda Meclis açıldığında bu şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa hepimiz üzerimize düşeni elbette yaparız.”