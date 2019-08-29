Türkiye

TC. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den idam açıklaması

29 Ağustos 2019
idam

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül kadına yönelik şiddet ve idam tartışmaları hakkında bir açıklama yaptı.

“Kadına yönelik şiddet ve cinayet gerçekten insanlık dışı. Bu tür hadiseleri görmek insanın insanlığından utandığı bir tablo. Bu konuda hem idari hem yargı mercileri böyle kişilerin hak ettiği cezayı vermektedir” diyen Gül, idam konusunun ise parlamentonun vereceği bir karar olduğunu söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu konuda tutumu açıktır. Eğer parlamento bu değişikliği yaparsa sayın Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir. Kadına yönelik şiddet konusunda Meclis açıldığında bu şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa hepimiz üzerimize düşeni elbette yaparız.”

Etiketler

İlgili Makaleler

Rus insansı robot FEDOR, Erdoğan’ı tanıyamadı

29 Ağustos 2019

İstanbul Boğazı dev petrol platformunun geçişi için transit gemi trafiğine kapatıldı

29 Ağustos 2019

Erdoğan’dan Su-35 ve Su-57 açıklaması: Rusya’ya boşuna mı gittik?

29 Ağustos 2019

Emine Bulut’un katili Varan için görevlendirilen avukatlar görevi reddetti

28 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı