Futbolu devlet ayakta tutuyor

Başbakan Ersin Tatar, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve yönetimi ile yaptığı görüşmede, bu yıl KTFF’na yapılacak katkının 8,5 milyon TL olacağını belirtti

AÇIĞI DEVLET KAPATIYOR: KTFF Başkanı Sertoğlu, Başbakan Ersin Tatar’la yaptığı görüşmede, “Ambargolardan dolayı tanınmıyoruz. Ne reklam ne de naklen yayın geliri gibi gelirlerimiz var. Bu açığı devletimiz kulüplere ve sporcularımıza yaptığı katkıyla bir şekilde kapatmaya çalışıyor.” dedi

FUTBOL İLERİYE TAŞINDI: Başbakan Tatar, “Futbol geçmişten çok daha ileriye taşınmıştır. Yabancısıyla, yerli futbolcusuyla bir düzen gelmiştir. Buna bizim de mutlaka katkılarımız sürecektir” diye konuştu

PROTOKOL 3 EYLÜL’DE: Başbakanlık ile KTFF arasında imzalanacak olan protokolün 3 Eylül 2019 Salı günü Eziç Lefkoşa’da saat 09.30’da imzalanacağı belirtildi. Yapılan açıklamada ayrıca aynı gün Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet) ile de Liglerin İsim Hakkı Sponsorluğu sözleşmesinin de imzalanacağı duyuruldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti. Başbakanlık’ta gerçekleşen görüşmede Başbakan Ersin Tatar ilk kez KTFF’ye verilecek devlet katkısının miktarını açıkladı. Tatar, bu yıl KTFF’ye 8,5 Milyon TL’lik katkı yapılacağını ifade etti. Başbakanlık ile KTFF arasında imzalanacak olan protokolün de 3 Eylül 2019 Salı günü saat 09.30’da imzalanacağı belirtildi.

Sertoğlu: “En büyük sponsor devletimiz”

Ziyarette ilk konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu oldu. Sertoğlu, liglerin açılmasına az bir zaman kaldığını ve kulüplerin yeni sezona hazırlıklarını sürdürdüğünü bildirerek sözlerine başladı. Ülkede spor ambargosundan dolayı kulüplerin en büyük sponsorunun devlet olduğunu ifade eden Sertoğlu, “Ambargolardan dolayı tanınmıyoruz. Ne reklam ne de naklen yayın geliri gibi gelirlerimiz var. Bu açığı devletimiz kulüplere ve sporcularımıza yaptığı katkıyla bir şekilde kapatmaya çalışıyor.” dedi.

“Biz KTFF olarak çok mutluyuz”

Yıllar içerisinde devlet katkısının bir yerlere kadar geldiğine vurgu yapan Hasan Sertoğlu, mevcut hükümet geldikten sonra çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini, bu çalışmalarda da sadece KTFF olarak değil, tüm federasyonları rahatlatıcı çalışmalar olması yönünde özen gösterdiklerini ifade etti. Sertoğlu, kulüplerin aldığı katkının daha fazla olması üzerine konuştuklarını kaydederek, “Son noktayı Sayın Başbakan’ın huzurunda koymaya geldik. Biz KTFF olarak çok mutluyuz. Başta Başbakan Sayın Ersin Tatar olmak üzere Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve hükümete çok teşekkür ederiz. Kulüplerimizi ciddi ölçüde rahatlatacak bir katkı olmuştur.” dedi.

“Futbolun ekonomiye katkısı yılda 60 Milyon TL’dir.”

Sertoğlu, KTFF olarak sponsorluk anlamında da güzel işlere imza attıklarını ve önümüzdeki günlerde bunu da kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydederek, “Hem kulüplerimiz, hem 14-15 bin civarında sporcumuz, hem de futbol camiası bu katkıdan faydalanacaktır. Futbolun ülkeye ekonomisi yapılan araştırmalardan da ortaya çıktığı gibi yılda 60 milyon TL’dir. Bir sivil toplum örgütünün devletin ekonomisine kattığı bu miktar çok önemlidir.” diyerek sözlerini noktaladı.

Tatar: “Spor kulüpleri herkesi bir çatı altına topluyor”

Başbakan Ersin Tatar ise sözlerine uzun yıllardır KTFF Başkanlığı görevinde bulunan Hasan Sertoğlu’nu kutlayarak başladı. Futbolun içerisinde siyasetin olmadığını ve farklı siyasi görüşlere sahip insanları bir çatı altına toplamayı başaran bir ortam olduğunu belirten Tatar, “Futbol ve spor birlik ve beraberliktir. Çeşitli siyasi görüşlerden farklı insanlar aynı çatı altında spor için çalışmalar yapıyor. Siyaset spor kulüplerinde yoktur.” dedi.

“8,5 Milyon TL’lik kaynak aktarılacak”

Hükümet olarak KTFF’ye 8,5 Milyon TL’lik bir kaynağın aktarılmasını uygun gördüklerini ifade eden Tatar, “Sizin de dediğiniz gibi bu ekonomik bir döngüdür. 60 milyonluk ekonomik bir döngüdür. Bu 10 yılda 600 milyon TL demektir. 10 yılda bu paraya denk işlere imza atmış bir federasyondan bahsediyoruz. Bu para çok sayıda insana katkı yapmıştır. Sahalardan farklı yönlere kadar birçok ortama katkı koymuştur.” diye konuştu. Son yıllarda seyirci sayısındaki artışı da gözlemlediğini kaydeden Tatar, 10 bin seyirciye yakın oynanan maçları izlediklerini, TV’de gösterilen maçlarla dünyanın birçok yerinde de izlendiklerini belirtti.

“Futbol geçmişten daha ileriye taşınmıştır”

Kıbrıs’ta her şeye rağmen futbolun sürdüğünü ifade eden Tatar, “Futbol geçmişten çok daha ileriye taşınmıştır. Yabancısıyla, yerli futbolcusuyla bir düzen gelmiştir. Buna bizim de mutlaka katkılarımız sürecektir. Önemli olan fikren ve ruhen beraber olmamızdır. Şahsen ben de sürekli olarak maçlara giden ve ilgilenen biriyim. Etkinliklere de gerekli katkıları yapacağımızı belirtiriz.” dedi.

Kulüplere ve taraftarlara mesaj

Tatar sözlerinin sonunda tüm futbol camiasını sevgiyle selamlarken, kulüplere ve taraftarlara da mesaj gönderdi. Tatar, “Kulüpler sezona iyi hazırlansın. Onlardan sporseverlerin hak ettikleri maçları izletmelerini istiyorum. Taraftarlar da maçlara gitsinler ve üzerlerine düşen görevi yapsınlar. Bu sezon taraftarları daha çok maçlarda görürüz umarım.” dedi.

Protokol 3 Eylül’de imzalanacak

Yapılan görüşmede Başbakanlık ile KTFF arasında imzalanacak olan protokolün 3 Eylül 2019 Salı günü Eziç Lefkoşa’da saat 09.30’da imzalanacağı belirtildi. Yapılan açıklamada ayrıca aynı gün Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet) ile de Liglerin İsim Hakkı Sponsorluğu sözleşmesinin de imzalanacağı duyuruldu.

Süper Kupa Güzelyurt’ta

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu; Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasında 6 Eylül Cuma günü, saat 19.00’da oynanacak Süper Kupa maçının yerini de ilk kez Ersin Tatar’a açıkladı. Sertoğlu final maçına Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nın ev sahipliği yapacağını ifade ederken, maçın davetiyesini de Ersin Tatar’a takdim etti. Sertoğlu ayrıca günün anısına Tatar’a üzerinde KTFF logosu bulunan Lefkara işi plaketi sundu.

Sertoğlu ile Tatar arasındaki görüşmede; Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, KTFF 1.Başkanvekili Orçun Kamalı, 2.Başkanvekili Oktay Çocuk, Yönetim Kurulu Üyeleri Şifa Kırmızıgil ve Arzu İzveren Numan ile Genel Sekreter Enver Baturalp da yer aldı.