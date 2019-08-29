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UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar bugün çekilecek

29 Ağustos 2019

UEFA Avrupa Ligi’ne kuralar bugün TSİ 14.00’te Monako Prensliği’nde düzenlenecek bir törenle çekilecek.

Kura sonucu, turnuvaya katılan 48 takımın yer alacağı 12 grup belli olacak.

Avrupa Ligi’ne Türkiye’den ligi üçüncü bitiren Beşiktaş ve Şampiyonlar Ligi’ne 3. eleme turunda veda eden Medipol Başakşehir katılacak.

Trabzonspor ise deplasmanda 3-1 yendiği Yunan ekibi AEK ile oynayacağı rövanş maçının ardından turu atlaması durumunda gruplara katılacak.

Avrupa Ligi’nde grup maçları, 19 Eylül’de başlayıp 12 Aralık’ta sona erecek.

Kupayı son olarak Londra ekibi Chelsea kazanmıştı.

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