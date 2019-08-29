Spor

Gazimağusa 3-2 önde

 Tenis’te Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda ilk gün tamamlandı

29 Ağustos 2019

 FİNAL GÜNÜ

Kupada dün 5 maç oynanırken Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor, Lefkoşa Şehir Kulübü karşısında ilk günü 3-2 önde bitirdi. Kupada bugün saat 18.00’de tekler maçları oynanacak. Maçlar BRTSPOR’dan naklen yayınlanacak

Tenis’te 25 yıl aradan sonra organize edilen Cumhurbaşkanlığı Kupası dün akşam başladı.

Kupada dün 5 maç oynanırken Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor, Lefkoşa Şehir Kulübü karşısında ilk günü 3-2 önde bitirdi.

Kupada bugün saat 18.00’de 4 tek maçları oynanacak. Maçlar BRTSPOR’dan naklen yayınlanacak

Maçlar sonunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı kupayı kazanana verecek.

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