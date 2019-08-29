Spor
Gazimağusa 3-2 önde
Tenis’te Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda ilk gün tamamlandı
FİNAL GÜNÜ
Kupada dün 5 maç oynanırken Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor, Lefkoşa Şehir Kulübü karşısında ilk günü 3-2 önde bitirdi. Kupada bugün saat 18.00’de tekler maçları oynanacak. Maçlar BRTSPOR’dan naklen yayınlanacak
Tenis’te 25 yıl aradan sonra organize edilen Cumhurbaşkanlığı Kupası dün akşam başladı.
Kupada dün 5 maç oynanırken Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor, Lefkoşa Şehir Kulübü karşısında ilk günü 3-2 önde bitirdi.
Kupada bugün saat 18.00’de 4 tek maçları oynanacak. Maçlar BRTSPOR’dan naklen yayınlanacak
Maçlar sonunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı kupayı kazanana verecek.