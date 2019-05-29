Yaşam

Taylor Swift’ten cinsiyetçilik tepkisi: Bu soruyu erkeklere sormuyorsunuz

29 Mayıs 2019
Taylor Swift

Bu yıl 30 yaşına girecek olan Taylor Swift, kendisine sorulan “Yaşınız 30 olmak üzere. Anne olmayı düşünüyor musunuz?” sorusunu cinsiyetçi bularak cevaplamadı. Swift, bu sorunun aynı yaştaki erkeklere sorulmadığını söyledi.

Alman haber ajansı dpa’ya röportaj veren Swift, “Yaşınız 30 olmak üzere, bir gün anne olmayı düşünüyor musunuz?” şeklindeki soruyu cinsiyetçi bularak cevaplamadı.

Swift, “Erkeklere, 30 yaşına bastıklarında bu sorunun sorulduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla buna cevap vermeyeceğim” dedi.

Daha sonra 30 yaşına girecek olmasına dair hislerini paylaşan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı; “İnsanların 30’lu yaşlarda, 20’lerde olduğu kadar stres ve kaygı yaşamıyorsun dediğini duyuyorum. 20’li yaşlarımızda deneyim kazanır, bir şeyleri dener, yanılır, hata yaparız. Ben 30’larımda da deneyip yanılmayı planlıyorum. Ama 30’lu yaşlarımdan beklentim, kim olduğumuzu daha iyi hissetmemiz. Ne kadar yaklaşırsam o kadar fazla hissederim” dedi.

Taylor Swift, daha önce de Elle dergisi için ‘30’uma girmeden öğrendiğim 30 şey’ başlıklı bir yazı yazarak cinsiyetçilikle ilgili rahatsızlığını dile getirmişti.

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