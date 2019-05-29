Yaşam

Şarap, dans ve doğurganlık tanrısı Dionysus 2000 yıl sonra bulundu

29 Mayıs 2019
Dionysus

İtalya’nın başkenti Roma’da arkeologlar kazı çalışmaları esnasında mermerden bir Dionysus başı heykeli buldu.

Roma mitolojisinde Bacchus olarak da bilinen şarap, dans ve doğurganlık tanrısı Dionysus’un Roma İmparatorluğu döneminden kaldığı sanılan 2000 yıllık geçmişe sahip heykelinin temizlenerek sergileneceği duyuruldu.

Euronews’te yer alan habere göre, şarap tanrısı başı 2000 yıl toprak altında kaldıktan sonra Antik Roma’nın merkezi olan Roma Forumu’nda yapılan kazılarda bulundu. İmparatorluk çağından günümüze geldiği düşünülen mermer tanrı başının bir zamanlar büyük bir tanrı heykeline ait olduğu tahmin ediliyor.

Arkeologlar şarap tanrısının mermerden başına rastladıklarında bir Ortaçağ duvarının kalıntılarını kazıyordu.

Heykelin zarif, genç ve kadınsı yüz hatlarına sahip olması, tarihçileri şarap tanrısı Dionysus’un bir tasviri olabileceği hususunda ikna etti.

​’ROMA HER GÜN BİZİ ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR’

Kentin Belediye Başkanı Virginia Raggi, “Roma her geçen gün bizi şaşırtmaya devam ediyor. Heykelin başı mükemmel durumda. Bu bir mucize!” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Roma arkeoloji müzeleri direktörü Claudio Parisi Presicce’ye göre, Dionysus başı M.Ö 1. yüzyıl ile MS 2. yüzyıl arasında bir dönemden kalma. Presicce, “Muhtemelen bir zamanlar cam ya da değerli taşlarla dolu olan oyuk gözler bize Roma İmparatorluğu’nun ilk asrına denk geldiğini düşündürüyor.” diyerek dönem tahmini yaptı.

Yunan mitolojisinin en önemli tanrılarından Zeus ve Thebai şehrinin kralı Kadmos’un ölümlü kızı Semele’nin oğlu olan şarap tanrısı Dionysus, Olimpos’un 12 tanrısından biriydi. Dionysus, şarap tanrısı olarak şarap yapımı ve üzüm yetiştiriciliğinin yanı sıra doğurganlığı, tiyatro ve dansı da temsil eden bir tanrıydı.

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