Taylor Swift’in meşhur gitarı 40 bin dolara açık artırmada

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, koleksiyonunda yer alan 2018 yapımı Gibson gitarını Covid-19 salgınından etkilenenler yararına yapılacak açık artırma için bağışladı. ABD’deki Chtistie’s adlı müzayede evinde alıcı arayacak gitarın 25 bin ila 40 bin dolar arasında satılması bekleniyor.

MEŞHUR GİTAR

Gitar, country müzik tarihine geçen bir enstrüman olarak anılıyor. Çünkü Swift, gitarla bu yılki Country Müzik Ödülleri’nde sahne alarak rekor kıran Folklore albümünden Betty adlı şarkıyı söylemişti.

30 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, geçen ay, Folklore albümüyle Billboard listesinde 42 hafta boyunca birinci sırada kalarak Whitney Houston’ın rekorunu kıran ilk kadın müzisyen olmuştu.

ÖZEL PENALAR DA VERİLECEK

Birikimini yatırarak Swift’in gitarına sahip olan şanslı kişinin elde edeceği tek şey gitar olmayacak. Şarkıcının 2017’de çıkardığı albümü Reputation ve 2019’da çıkardığı Lover’ın anısına beş kişiselleştirilmiş gitar penasını da alacak.

BRADLEY COOPER’IN GİTARI DA SATILACAK

Country Müzik Akademisi’nin Lifting Live adlı fonu altında Covid-19 tedavisi görenler için bağış toplama amacıyla yapılan açık artırmada sadece Swift’in gitarı olmayacak. Ünlü aktör Bradley Cooper’ın 2015 Gibson elektronik gitarı da 2 bin ile 4 bin dolar arasında açık artırmaya çıkarılacak. Ayrıca Keith Urban’ın siyah-beyaz Hi9 gitarı da 3 bin ile 5 bin dolar arasında alıcı bulacak. Açık artırmada ayrıca başka country şarkıcılarının eşyaları da satışa çıkarılacak.