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Taylor Swift’in meşhur gitarı 40 bin dolara açık artırmada

20 Ekim 2020
Taylor Swift




Covid-19 salgınından etkilenenler yararına açılan fona bağışlanmak üzere düzenlenen açık artırmada Taylor Swift’in koleksiyonundan çıkma özel gitar da satışa çıkarılacak. Gitarın 40 bin dolara kadar alıcı bulması bekleniyor.







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20 Ekim 2020

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