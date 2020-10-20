Taylor Swift’in meşhur gitarı 40 bin dolara açık artırmada

Covid-19 salg\u0131n\u0131ndan etkilenenler yarar\u0131na a\u00e7\u0131lan fona ba\u011f\u0131\u015flanmak \u00fczere d\u00fczenlenen a\u00e7\u0131k art\u0131rmada Taylor Swift'in koleksiyonundan \u00e7\u0131kma \u00f6zel gitar da sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kar\u0131lacak. Gitar\u0131n 40 bin dolara kadar al\u0131c\u0131 bulmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nD\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Taylor Swift,\u00a0 koleksiyonunda yer alan 2018 yap\u0131m\u0131 Gibson gitar\u0131n\u0131 Covid-19 salg\u0131n\u0131ndan etkilenenler yarar\u0131na yap\u0131lacak a\u00e7\u0131k art\u0131rma i\u00e7in ba\u011f\u0131\u015flad\u0131. ABD'deki Chtistie's adl\u0131 m\u00fczayede evinde al\u0131c\u0131 arayacak gitar\u0131n 25 bin ila 40 bin dolar aras\u0131nda sat\u0131lmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\n \r\nME\u015eHUR G\u0130TAR\r\nGitar, country m\u00fczik tarihine ge\u00e7en bir enstr\u00fcman olarak an\u0131l\u0131yor. \u00c7\u00fcnk\u00fc Swift,\u00a0 gitarla bu y\u0131lki Country M\u00fczik \u00d6d\u00fclleri'nde sahne alarak rekor k\u0131ran Folklore alb\u00fcm\u00fcnden Betty adl\u0131 \u015fark\u0131y\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n\r\n30 ya\u015f\u0131ndaki Amerikal\u0131 \u015fark\u0131c\u0131, ge\u00e7en ay, Folklore alb\u00fcm\u00fcyle Billboard listesinde 42 hafta boyunca birinci s\u0131rada kalarak Whitney Houston'\u0131n rekorunu k\u0131ran ilk kad\u0131n m\u00fczisyen olmu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n\u00d6ZEL PENALAR DA VER\u0130LECEK\r\nBirikimini yat\u0131rarak Swift'in gitar\u0131na sahip olan \u015fansl\u0131 ki\u015finin elde edece\u011fi tek \u015fey gitar olmayacak. \u015eark\u0131c\u0131n\u0131n 2017'de \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 alb\u00fcm\u00fc Reputation ve 2019\u2019da \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 Lover'\u0131n an\u0131s\u0131na be\u015f ki\u015fiselle\u015ftirilmi\u015f gitar penas\u0131n\u0131 da alacak.\r\n\r\n \r\nBRADLEY COOPER'IN G\u0130TARI DA SATILACAK\r\nCountry M\u00fczik Akademisi'nin Lifting Live adl\u0131 fonu alt\u0131nda Covid-19 tedavisi g\u00f6renler i\u00e7in ba\u011f\u0131\u015f toplama amac\u0131yla yap\u0131lan a\u00e7\u0131k art\u0131rmada sadece Swift'in gitar\u0131 olmayacak. \u00dcnl\u00fc akt\u00f6r Bradley Cooper'\u0131n 2015 Gibson elektronik gitar\u0131 da 2 bin ile 4 bin dolar aras\u0131nda a\u00e7\u0131k art\u0131rmaya \u00e7\u0131kar\u0131lacak. Ayr\u0131ca Keith Urban'\u0131n siyah-beyaz Hi9 gitar\u0131 da 3 bin ile 5 bin dolar aras\u0131nda al\u0131c\u0131 bulacak. A\u00e7\u0131k art\u0131rmada ayr\u0131ca ba\u015fka country \u015fark\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n e\u015fyalar\u0131 da sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kar\u0131lacak.\r\n\r\n \r\n\r\n