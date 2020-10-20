Jeff Bridges kansere yakalandığını açıkladı

Amerikalı ünlü oyuncu Jeff Bridges dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kendisine kanser teşhisi konulduğunu söyledi.

“KANSERE YAKALANDIM AMA ŞANSLI HİSSEDİYORUM”

Big Lebowski filminin yıldızı olarak hafızalara kazınan 70 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, “Bana lenfoma teşhisi konuldu. Bu ciddi bir hastalık olmasına rağmen harika bir doktor ekibine sahip olduğum ve iyileşme süresi tahmini iyi olduğu için şanslı hissediyorum” mesajını paylaştı.

Tedaviye başladığını duyuran Bridges, iyileşme haberini de sosyal medyadan açıklayacağını söyledi.

“HEPİMİZ BU İŞİN İÇİNDEYİZ”

Ünlü aktör, hastalık haberini vermesinin ardından, takipçilerine 3 Kasım’daki ABD başkanlık seçimleri için oy verme çağrısı yapmayı da ihmal etmedi. Bridges, “Dualarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkürler. Lütfen oy vermeye gitmeyi unutmayın. Çünkü hepimiz bu işin içindeyiz” dedi.

Kariyeri boyunca yedi kez En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında Oscar’a aday gösterilen Jeff Bridges, 2010’da Çılgın Kalp adlı filmindeki Otis Blake rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazandı.