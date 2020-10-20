DAÜ salonda çalışıyor

İDMANLARA BAŞLADIK: Voleybol Kadınlar Ligi’nin son şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde antrenör Kemal Derebey, “Yeni sezon hazırlıklarına bu haftanın başlamasıyla birlikte start verdik” dedi. DAÜ basketbol erkek takımı ise Koç Cüneyt Doğan gözetiminde lige hazırlanıyor

Tonguç KOTAK

Doğu Akdeniz Üniversitesi spor şubelerindeki takımlar salon antrenmanlarına devam ediyor. Bir yandan sporun başlaması için yapılan çalışmalar, Bulaşıvı Hastalıklar Kurulu’nun raporu ile moraller bozulurken, antrenman yapmaya izin verilmesi nedeniyle takımlar bir yandan da çalışıyor.

POTADA SIKI ÇALIŞIYORLAR

Basketbolda Doğu Akdeniz Üniversitesi çalışmalarına devam ediyor. Koç Cüneyt Doğan gözetiminde gerçekleşen idmanlarda hedef lig başlangıcına kadar hazır hale gelmek.

Doğu Akdeniz Üniversitesi erkek basketbol takımı koçu Cüneyt Doğan çalışmalar konusunda şöyle konuştu:

“2020 _2021 basketbol lig herkese hayırlı olmasını lig katılacak takımların sakatsız centilmence bir lig olmasını dileriz Covip 19 sebebiyle basketbol lig yerli oyunculardan kuru 2 yabancılı lig başlangıcı 31 ekimden itibaren başlıyoruz. Yerli oyuncularımızla haftada 3 idman yaparak hazırlanmaya çalışıyoruz. Öncelikle sağlık ön planda olduğu sporcularımızın ekstra performans beklemekteyiz. DAÜ basketbol erkek takımı ayrıca U 20 basketbol takımı oyunculardan kuruludur .Ligin devamlılığı ve liglerin kalitesini artırmak için çok çalışıp lig en iyi sıralama tamamlayıp çift devreli olacak olan basketbol ligine hazırlanmaktayız.”

VOLEYBOL KADINLAR SALONDA

Voleybol Kadınlar Ligi’nin son şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesi çalışmalarını antrenör Kemal Derebey gözetiminde başladı. Pandemi öncesinde Kadınlar Ligi’nde finalde Lefke Avrua Üniversitesi’nin rakibi olan ancak federasyon kararı ile lige ara verilmesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nin bu sezon şubeyi kapatması ile şampiyon olan Doğu Akdeniz Üniversitesi takımı çalışmalarına Kemal Derebey gözetiminde sürdürüyor

Yeni sezon başladık

Doğu Akdeniz Üniversitesi kadın voleybol takımı antrenörü Kemal Derebey yeni sezon beklentilerini Havadis’e açıkladı. Derebey, “Yeni sezon hazırlıklarına bu haftanın başlamasıyla birlikte start verdik. Uzun bir aranın ardından antrenmanlara başladığımızdan dolayı yoğun bir tempoyla hızlı bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim. Bu yıl aramıza kendi altyapımızdan katılan yeni sporcularımız var onların takıma adaptasyon süreci genç ve istekli sporcular en yakın zamanda takıma uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. Tabii ki tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci bizim ülkemizde mart ayı itibariyle hayatı olumsuz yönde etkilemiştir bu dönemde sporcularımızın bir kısmı kendileri evlerinde bireysel olarak çalışmıştır fakat antrenmanlara ve müsabakalara verilen duraksama süresinin fazla olmasından kaynaklı sporcularımızı bu hazırlık döneminde verilen uzun arayı göz önünde bulundurarak yeni sezon için planladığımız antrenman programlarıyla performanslarını yukarı taşımayı hedefliyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi tüm spor branşlarında olduğu gibi voleybol bayan takımı da bu yıl ki hedefi öncelikle güzel seyir zevki yüksek bir oyun sergileyerek adım adım finale yükselmek ve şampiyonluğa ulaşmak en büyük hedefimizdir. Yeni sezonun tüm spor kulübelerine hayırlı olmasını sakatlıklardan uzak sağlıklı bir sezon geçirmemizi dilerim.”açıklamasını yaptı.