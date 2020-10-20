Dünya

İspanya’da bölgesel kısıtlamalar arttırıldı

20 Ekim 2020
İspanya Covid-19




İspanya’da corona virüs salgını ile mücadele kapsamında birçok bölgesel yönetim yeni kısıtlamalar uygulamaya hazırlanıyor.







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20 Ekim 2020

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