Çetinkaya’da Coşkun Ulusoy’a önemli görev

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Bu sezon 1.Lig’de mücadele edecek olan Çetinkaya yeni sezon planlamasında takım için görevlendirmeleri ile kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Salih Işık başkanlığındaki alt yapı kordinatörlüğünde yakalan başarı sonrasında sarı-kırmızılı ekip A takım futbolcuları arasındaki koordinasyon için görevlendirme de yaptı. Birçok önemli kulüpte ter döken ve milli takımda da forma giyen Coşkun Ulusoy, Çetinkaya’da sporcu sorumlusu olarak görev alacak.

Kritik görev

Çetinkaya Kulüp başkanı Ceran Tunalı yeni dönem için zaman kaybetmeden çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek sporcular ve yönetim arası koordinasyon için Coşkun Ulusoy’u görevlendirdiklerini belirtti.

Tunalı şöyle devam etti: “Alt yapıda Salih hoca ve ekibi ile iyi işler yaptık. Şimdi da sporcular arasında iletişim ve koordinasyon için Coşkun hocayı görevlendirdik. Coşkun Uusoy’un sporcuların yanında olmasını, onlarla ilgilenmesini istedik. Sağolsun kabul etti.”

Tunalı: ”Tesisler içi planlarımız var”

Tesisler konusunda çok hassas olduklarını belirten Ceran Tunalı günü birlik başarı düşünmeyip, geleceğini kurtarmak istediklerini söyledi. Tunalı şunları belirtti: “Biz günü değil geleceği düşünüyoruz. Sonra gelecek olanlarla zorluklarla uğraşmasın. Geleceğimi kurtaralım. Para ile transfer bir yere kadar. Alt yapı bu işler içindir. Yeni futbolcular kazandırmaktır. Alt yapılar için 3.çim saha artık son aşamasında. Aralık gibi kullanıma girecek. Tesislerimiz için yap işlet devret modeli üzerinde duruyoruz. Projeleri tamamlayıp 46 dönüm arazi için ihaleye çıkacağız.