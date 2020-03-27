Dünya

Taylor Swift corona virüs krizinden etkilenen hayranlarına 3’er bin dolar dağıttı

27 Mart 2020

Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, corona virüs salgınının yarattığı ekonomik darboğazdan etkilenen hayranlarına 3’er bin dolar yardımda bulundu. Takdir toplayan bu hareketi sonrası Swift için “Başkan olmaya layık” yorumları yapıldı.

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, corona virüs salgınının yarattığı ekonomik güçlükten etkilenen hayranlarına maddi yardımda bulundu.

30 yaşındaki ABD’li şarkıcı, küresel sağlık krizinden etkilendiğini söyleyen hayranlarına 3’er bin dolar yardımda bulundu.

“İŞ YOK, PARA YOK” DİYEN HAYRANINI SEVİNDİRDİ

O hayranlardan biri olan Samantha Jacobson, sosyal medya sayfasına, “İş yok, para yok, faturaları ödemek için bir yol yok” paylaşımının ardından Swift’in kendisine para yardımı yapmasını, “Şoka girdim. Dilim tutuldu. Uzun zamandır saygı duyduğum ve sevdiğim birinin böylesine cömert bir harekette bulunmasına inanamadım” ifadesiyle anlattı.

“YAŞADIĞIN ZORLUĞU HAFİFLETMEK İSTİYORUM”

Swift, India Rose kullanıcı adıyla, “Yeni işim virüs nedeniyle 6 aylığına iptal oldu” yazan bir başka hayranına da 3 bin dolar yardımda bulundu.

Swift, hayranına özel mesajla “Sevgili India, işlerin kötü gitmesinden dolayı üzgünüm. Yaşadığın zorluğu hafifletmeye yardım etmesi için sana 3 bin dolar hediye etmek istiyorum. Lütfen hesap bilgilerini gönder” yazdı.

Hayranı, sosyal medya üzerinden Swift’in gönderdiği paranın üç aylık kirasını karşılayacağını belirterek teşekkür etti.

“SWIFT BAŞKAN OLMAYA LAYIK”

Swift’in hayranlarına yaptığı yardım, sosyal medyada övgü aldı. Bir Twitter kullanıcısı, “Taylor Swift, hayranlarına 3000 dolar verirken hükümet vatandaşlarına sadece 1200 dolar veriyor. Burada başkan olmaya layık bir kişi var” yorumunu yazdı.



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