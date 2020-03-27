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SÜTEK yarın ve pazar günü açık süt toplanmayacağını açıkladı

27 Mart 2020

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), süt toplayıp, pazarlama çabalarının mevcut durumda devam ettiğini ancak korona virüsü salgını karşısında alınan tedbirlerden dolayı hem iç hem de dış piyasalarda yaşanan daralmalardan dolayı üreticilerden Cumartesi ve Pazar günleri açık süt toplanmayacağını açıkladı.

Kurum ayrıca üreticilere, kullanılan yem rasyonlarında yeniden düzenleme yaparak süt miktarını düşürmelerini istedi.

SÜTEK’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Ülkemizde son günlerde etkisini daha da artıran Koronavirüs salgını nedeniyle hükümetin almış olduğu acil ve gerekli tedbirler sonucunda, süt sektöründe sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır. Tedbirler sonucunda, iç piyasada süt ürünlerinin  en çok tüketildiği yerler olan oteller, restorantlar ve buna benzer işletmeler uzun süredir kapalı olduğu için piyasada süt ve süt ürüne yönelik talep düşmüştür. Yine aynı şekilde, süt ürünlerinin Türkiye’ye ihracatı noktasında da benzer bir durum yaşanmaktadır. Dolayısıyla dış piyasada bir daralma sözkonusudur.

Son olarak, Karpaz Bölgesi’nde görülen vakaların ardından, 14 köy karantinaya alınmış ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Süt sektöründe önemli bir  imalat kapasitesine sahip olan ve Erenköy’de bulunan bir fabrikamız şu anda faaliyetlerini durdurmuş olduğu için sektörde süt talebi iyice azalmıştır.

SÜTEK olarak, hergün tüm çiftliklerimizden süt toplayıp, sütü pazarlama çabalarımız mevcut durumda devam etmektedir. Ancak, hem iç hem de dış piyasalarda yaşanan daralmalardan dolayı süt imalat sanayinin de süte olan talebi azalmıştır.

Siz değerli süt üreticilerden, bu kriz döneminde bizlere yardımcı olmanızı  beklemekteyiz. Bu bağlamda birtakım kararlar almış bulunuyoruz. Buna göre, üreticilerden Cumartesi ve Pazar günleri açık süt toplanmayacaktır.  Ayrıca, kullanılan yem rasyonlarında yeniden düzenleme yaparak süt miktarını düşürmeniz ve bu dönemi toplum olarak en az ekonomik kayıpla atlatmamız için hep birlikte elimizi taşın altına koyarak, katkı yapmanızı rica ederiz”



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