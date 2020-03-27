Kıbrıs

Derya: Hükümet bu çocuklara sahip çıkacaksınız diyemeyecek kadar basiretsiz mi?

27 Mart 2020
doğuş-derya

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, hükümetin açıkladığı ekonomik tedbirler paketine ilişkin açıklama yaparak eleştirilerde bulundu.

Derya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“UBP-HP Hükümeti özel sektör çalışanlarının iş güvencesini garanti altına almadan devlet çalışanlarından kestiği parayla 1500 TL’lik katkı yapacağını söylerken, insanları işten çıkaran ve “kumarhanem kapalı o yüzden vergi ödemeyeceğim, isterse devlet otelimin olduğu araziyi bana satsın, kasasına milyonlarca dolar para girsin” diyen fırsatçı insanlarla ilgili ne yapıyor? Madem milyonlarca dolarınız var, asgari ücrete çalışan emekçiyi niye işten çıkarıyorsunuz? deyemeyecek kadar basiretsiz mi bu hükümet? Şu anda halkın doğrudan ihtyaçlarını karşılamak için binbir riskle çalışan belediyelerin katkısını %25 keserken, teşvik adı altında beslediği para babalarına teşvik vermeye devam edecek mi?

TC vatandaşları dışında kalan yabancı işçilere çöp muamelesi yapan bu hükümet, ülkesine dönememiş yabancı öğrenciler için, o öğrencilerden her sene tonlarca para alan özel üniversitelere “bu çocuklar aç kaldı, sahip çıkacaksınız” diyemeyecek kadar basirtesiz mi? Yazıklar olsun, utanıyorum!”



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of “Karantinada spor ve ders”

“Karantinada spor ve ders”

27 Mart 2020
Photo of Yabancıya 8.3 Milyon TL

Yabancıya 8.3 Milyon TL

27 Mart 2020
Photo of Siber: Güçlü bir kriz yönetimine acilen ihtiyaç var

Siber: Güçlü bir kriz yönetimine acilen ihtiyaç var

27 Mart 2020
Photo of Evde spora devam

Evde spora devam

27 Mart 2020
Photo of Lefkoşa’daki City Royal karantina oteli oldu

Lefkoşa’daki City Royal karantina oteli oldu

27 Mart 2020
Photo of Gönyeli Belediyesi’nden alışveriş uyarısı

Gönyeli Belediyesi’nden alışveriş uyarısı

27 Mart 2020
Photo of Özyiğit: Hem adaletsiz hem de çok yetersiz

Özyiğit: Hem adaletsiz hem de çok yetersiz

27 Mart 2020
Photo of Karpaz’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Karpaz’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

27 Mart 2020
Photo of Tatar, hükümetin çeşitli boyutlarıyla krizi yönetmeye çalıştığını belirtti

Tatar, hükümetin çeşitli boyutlarıyla krizi yönetmeye çalıştığını belirtti

27 Mart 2020
Photo of KKTC’de koronavirüs vakalarında son durum

KKTC’de koronavirüs vakalarında son durum

27 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı