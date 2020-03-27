Dünya

Corona virüste son durum

27 Mart 2020

Çin’in Wuhan şehrinde dünyaya yayılan corona virüs salgını dünya genelini tehdit etmeye devam ediyor.

Son bilgilere göre dünya geneli vaka sayısı 530 bini aşarken can kaybı sayısı da 24 bine ulaştı. İtalya’da Covid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 969 artarak 9 bin 134’e yükseldi. ABD vaka sayısında başta Çin ve İspanya’yı geride bırakırken Rusya en çok vaka duyurduğu günü yaşıyor. İran’da ise son 24 saatte 144 kişi hayatını kaybetti, toplam ölüm sayısı da 2 bin 378’e yükseldi. İspanya’da ise son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 769 artarak 4 bin 858’e çıktı. Ülkedeki bu artış İspanya’daki en yüksek ölüm oranı olarak belirtiliyor.

Corona virüste vaka sayısı ve can kaybı artarken ülkeler hayatı tehdit eden virüse karşı ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

İTALYA’DA SON DURUM

İtalya’da Covid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 969 artarak 9 bin 134’e yükseldi.

İSPANYA

İspanya’da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 769 artarak 4 bin 858’e çıktı.

İspanya’da 769  artışla Covid-19 kaynaklı ölümlerde en yüksek artış gerçekleşti.

İRAN’DA SAYI ARTIYOR

İran’da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 144 kişi artarak, 2 bin 378’e yükseldi.

VİRÜS KREMLİN’E DE SIÇRADI

Rusya, duyurduğu 196 yeni vaka ile birlikte 24 saatte en çok vaka duyurduğu günü yaşıyor.

Öte yandan virüsten ülkede son 24 saatte bir kişi hayatını kaybederek ölü sayısı 4’e yükseldi.

Ayrıca Rusya Devlet Başkanlığında görevli bir kişinin test sonucunun daha pozitif çıktığı belirtildi.

İSPANYA

İspanya‘da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 655 artışla 4 bin 89’a ulaştı.

Vaka sayısı ise bu zamana kadarki günlük en yüksek artış olan 8 bin 587 ile toplamda 56 bin 188’e çıktı.

ABD YENİ MERKEZ OLABİLİR Mİ?

ABD’nin corona virüs salgınında 82 bin 179 vakayla Çin ve İtalya’yı geride bırakarak sıraya yerleşti.

New York Valisi Andew Cuomo, eyaletteki yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakası sayısının bir günde 7 bin 300’den fazla artış göstererek, 44 bin 600’e ulaştığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçtiğimiz günlerde “ABD virüsün yeni merkezi olabilir” uyarısında bulunmuştu.

İNGİLTERE
İngiltere’de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 181 artarak 759’a ulaştı.


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