Karpaz’dan Çatalköy’e kaçan bir aile geri götürüldü…

Çatalköy Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kişinin Karpaz’dan Çatalköy’e kaçtığını duyurdu…

Belediyenin açıklaması şöyle:

Dün akşam Karpaz bölgesinde COVİD 19 (Corona Virüs) vakasının görülmesinden sonra, Karpaz’da yaşayan bir ailemizin telaşa kapılarak Çatalköy’deki yakınlarına gelmesi sonucunda bölge halkının duyarlı davranışı neticesinde Belediyemize yapmış oldukları ihbarla bu vatandaşlarımız ilgili mercilerle görüşülerek Karpaz’daki ikametgâhlarına götürülerek orda kendi ikametgâhlarında gözlem altına alınmaları sağlanmıştır. Bu yüzden bölge halkımızın herhangi bir telaş yapmasına gerek kalmadığını ve diğer önlemleri de Belediyemiz ile ilgili birimlerin aldığını tüm halkımıza duyururuz.