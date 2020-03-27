Kıbrıs

Karpaz’dan Çatalköy’e kaçan bir aile geri götürüldü…

27 Mart 2020

Çatalköy Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kişinin Karpaz’dan Çatalköy’e kaçtığını duyurdu…

Belediyenin açıklaması şöyle:

Dün akşam Karpaz bölgesinde COVİD 19 (Corona Virüs) vakasının görülmesinden sonra, Karpaz’da yaşayan bir ailemizin telaşa kapılarak Çatalköy’deki yakınlarına gelmesi sonucunda bölge halkının duyarlı davranışı neticesinde Belediyemize yapmış oldukları ihbarla bu vatandaşlarımız ilgili mercilerle görüşülerek Karpaz’daki ikametgâhlarına götürülerek orda kendi ikametgâhlarında gözlem altına alınmaları sağlanmıştır. Bu yüzden bölge halkımızın herhangi bir telaş yapmasına gerek kalmadığını ve diğer önlemleri de Belediyemiz ile ilgili birimlerin aldığını tüm halkımıza duyururuz.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Yabancıya 8.3 Milyon TL

Yabancıya 8.3 Milyon TL

27 Mart 2020
Photo of Siber: Güçlü bir kriz yönetimine acilen ihtiyaç var

Siber: Güçlü bir kriz yönetimine acilen ihtiyaç var

27 Mart 2020
Photo of Evde spora devam

Evde spora devam

27 Mart 2020
Photo of Lefkoşa’daki City Royal karantina oteli oldu

Lefkoşa’daki City Royal karantina oteli oldu

27 Mart 2020
Photo of Gönyeli Belediyesi’nden alışveriş uyarısı

Gönyeli Belediyesi’nden alışveriş uyarısı

27 Mart 2020
Photo of Özyiğit: Hem adaletsiz hem de çok yetersiz

Özyiğit: Hem adaletsiz hem de çok yetersiz

27 Mart 2020
Photo of Karpaz’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Karpaz’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

27 Mart 2020
Photo of Tatar, hükümetin çeşitli boyutlarıyla krizi yönetmeye çalıştığını belirtti

Tatar, hükümetin çeşitli boyutlarıyla krizi yönetmeye çalıştığını belirtti

27 Mart 2020
Photo of KKTC’de koronavirüs vakalarında son durum

KKTC’de koronavirüs vakalarında son durum

27 Mart 2020
Photo of ‘Çabamız, özel sektörümüz ve çalışanlarımızı bu krizden başarı ile çıkarmak için’

‘Çabamız, özel sektörümüz ve çalışanlarımızı bu krizden başarı ile çıkarmak için’

27 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı