Tatlısu’da yangın: Harup ve Zeytin ağaçları da yandı

Tatlısu’da bugün çıkan yangın sonucu 50 dönümlük makilik alanda bulunan harup ve zeytin ağaçları da yandı.

Tatlısu’da Zambak tatil köyü üst bölümünde yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra yangına bölge halkı da traktör ve su tankerleri ile müdahale ediyor.

Yaklaşık 15 dönümlük makilik alanda etkili olan yangının bölgede piknik amaçlı yakılan mangaldan çıkan kıvılcımların neden olduğu tahmin ediliyor.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor…

Fotoğraf: Kaya Bulduk

Polisten yapılan açıklama şöyle:

Bugün saat 14:45 sıralarında , Tatlısu’da Zambak Tatil köyünün yaklaşık 1 km güney kısmındaki arazide meydana gelen yangın sonucu; 15 dönümlük alan içerisinde bulunan yabani zeytin ağaçları, harup ve ardıç ağaçları ile makilik alan yandı. Yangına polis itfaiye, orman dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ile müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.