Erhürman: Gazetecilere ve işletmelere yasal işlem tehdidi savruluyor

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Hükumetten yapılan açıklamalarda “halkı paniğe sevk etmeyin” denildiğini ama paniği yaratanların da, paniğe kapılanların da kendileri olduğunu söyledi.

“Son iki ayı hükumet bozma/kurma ve seçim çalışmalarıyla geçirdiniz” diyen Tufan Erhürman, hiçbir hazırlık yapmayan hükümeti, her zaman olduğu gibi kendinizin dışında birilerini suçlayarak sorumluluğu üzerinizden atmaya çalışmakla suçladı.

Açıklama şöyle:

Hükumetten yapılan açıklamalarda “halkı paniğe sevk etmeyin” deniyor. Ama paniği yaratanlar da, paniğe kapılanlar da kendileri aslında. Şimdi de o panikle gazetecilere ve işletmelere yasal işlem tehdidi savruluyor.