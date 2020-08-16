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Erhürman: Gazetecilere ve işletmelere yasal işlem tehdidi savruluyor

16 Ağustos 2020
Tufan Erhürman

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Hükumetten yapılan açıklamalarda “halkı paniğe sevk etmeyin” denildiğini ama paniği yaratanların da, paniğe kapılanların da kendileri olduğunu söyledi.
“Son iki ayı hükumet bozma/kurma ve seçim çalışmalarıyla geçirdiniz” diyen Tufan Erhürman, hiçbir hazırlık yapmayan hükümeti, her zaman olduğu gibi kendinizin dışında birilerini suçlayarak sorumluluğu üzerinizden atmaya çalışmakla suçladı.
Açıklama şöyle:
Hükumetten yapılan açıklamalarda “halkı paniğe sevk etmeyin” deniyor. Ama paniği yaratanlar da, paniğe kapılanlar da kendileri aslında. Şimdi de o panikle gazetecilere ve işletmelere yasal işlem tehdidi savruluyor.
Beş aydır pandemi hastanesi, kriz merkezi, acil durum eylem planı, denetim, tek ağızdan, düzenli ve ayrıntılı bilgi aktarımı diyoruz. “Yeni normal” vakalı dönemdir hazırlanın diyoruz. Son iki ayı hükumet bozma/kurma ve seçim çalışmalarıyla geçirdiniz. Hiçbir hazırlık yapmadınız. Şimdi de her zaman olduğu gibi kendinizin dışında birilerini suçlayarak sorumluluğu üzerinizden atmaya çalışıyorsunuz. Sorumsuzsunuz, ciddiyetsizsiniz, basiretsizsiniz ve bunun bedelini halka ödetiyorsunuz.


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